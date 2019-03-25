Менопауза — не приговор, а вторая молодость

Ничто так не объединяет женщин по всему миру, как… менопауза. Хоть наступившая, хоть маячащая в далекой перспективе.

У женщин могут быть несхожие взгляды и менталитет, образование и профессия, наличие или отсутствие мужей и детей … но климакс у всех один и для всех неизбежен. Это такой же естественный для женского организма процесс, как и вечное «мне нечего надеть» и регулярное «хочу похудеть», рано или поздно с этим сталкивается каждая.

ГЛАВНОЕ ЗАБЛУЖДЕНИЕ ВЕКА

Не у всех климакс проходит одинаково. Но есть ряд симптомов, которые неизменны: появление приливов, когда бросает то в жар, то в холод, перепады настроения, повышенная потливость, проблемы со сном, быстрая утомляемость, и, конечно же, эмоциональные бури. Все это наслаивается на возникающие на фоне менопаузы проблемы в интимной жизни. Прощайте, радостные минуты секса. Привет, «половой обет»…

Не удивительно, что для многих климакс и отсутствие секса являются синонимами. Хотя на самом деле это одно из самых глупых и даже вредных заблуждений. Оно объясняется тем, что при менопаузе в женском организме стремительно падает уровень гормонов под названием эстрогены, на совести которых - помимо всего прочего – сексуальная активность и выделение смазки. Но это с одной стороны.

А с другой – становится больше (по крайней мере, в начале климакса) тестостерона, который отвечает за сексуальное желание.

В результате в организме возникает диссонанс: желание не совпадает с возможностями. Сама мыль о сексе в такой период у женщины вызывает апатию из-за сухости слизистой и болезненных ощущений. Есть ли выход?

ХОРОШИЕ НОВОСТИ ПРИ «ПЛОХОЙ ПОГОДЕ»

К счастью, нехватку половых гормонов можно пополнить с помощью «заменителей». В первую очередь фитоэстрогенов, растительных соединений, близких к гормонам по своей структуре. Главные представители этих помощников — красный клевер, ангелика, витекс священный.

Есть еще и специальные помощники, например, корень маки – мощнейший афродизиак, увлажняющий слизистую оболочку интимных зон и повышающий либидо.

Экстракты этих лекарственных растений способствуют сохранению активной сексуальной жизни в любом возрасте.

КОМУ ДОБАВКИ?

Однако одними фитоэстрогенами при менопаузе, чаще всего, не обойтись. Женский возраст после пятидесяти - это не только изменение гормонального фона. В этот период организм снижает усвоение и синтез витаминов и микроэлементов. Поэтому принимать витаминно–минеральные комплексы просто необходимо — выбор их в аптеках достаточно большой. Другой вопрос - какой именно витаминно–минеральный комплекс подойдет женщинам после 50-ти и будут ли с ним сочетаться средства с фитоэстрогенами для устранения симптомов менопаузы, и можно ли к этому всему добавить препарат для увлажнения слизистой? Самостоятельно такой подбор осуществить сложно, и главное, как и сколько раз в день все это «изобилие» принимать и сколько за все это платить.

Чтобы не мучиться с подобной головоломкой, проще приобрести комплексный препарат, что называется, пять в одном, который решит все проблемы менопаузы разом. Врачи-гинекологи в пример такого комплексного препарата ставят американский биокомплекс Lady’s Formula Менопауза Усиленная формула.

Среди его компонентов три самых известных фитоэстрогена — витекс священый, ангелика, красный клевер. Они решают проблему дефицита эстрогенов в организме и помогают справиться с приливами, бессонницей, нервозностью, а также предупреждают женские болезни. Редкий экстракт корня маки восстанавливает либидо и увлажняет слизистую, а грибы маитаке снижает общую утомляемость и стабилизирует артериальное давление. 11 самых необходимых женщине витаминов и минералов поддерживают организм в период климакса. Этот биокомплекс - реальный шанс мягко справиться с неприятными симптомами менопаузы, предупредить ее осложнения и сохранить гармоничные отношения с партнером.

КСТАТИ

Грибы маитаке на Востоке называют грибом гейш - секретное оружие их стройности. Так как они препятствуют набору веса -это еще один весомый плюс в пользу Lady’s Formula Менопауза Усиленная формула, ведь именно в период менопаузы снижается метаболизм и фигура, как правило, оплывает.

Принимается капсула Lady’s Formula Менопауза Усиленная формула один раз в день. Таким образом, на выходе 3-х месячный курс оказывается значительно дешевле конкурентов, даже если стоимость упаковки оказывается выше соседа по аптечной полке. Эффективность и безопасность препарата гарантирована Российским обществом акушеров-гинекологов.

Оставаться женщиной можно в любом возрасте - с правильно подобранным комплексом менопауза является не проблемой, а новым периодом жизни, когда еще очень много новых приятных моментов впереди.

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