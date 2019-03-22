Депутат, заявивший о праве чиновников на дорогие автомобили: Когда богатство выставляется напоказ — это неприемлемо

- Как прокомментируете вашу дискуссию в Госдуме по поводу автомобилей для депутатов, для которых предложен ценовой порог в 2 миллиона рублей?

- Депутат Исаев от нашей фракции дал подробный комментарий - и я с ним полностью согласен. У нас был спор, дискуссия.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/698711" frameborder="0"></iframe> Депутат Александр Максимов о своем скандальном заявлении о машинах дорогих.

- Довольно резкая дискуссия. Депутат Сергей Иванов от фракции ЛДПР жестко отреагировал на ваше выступление.

- Это нормально. Это наша внутренняя дискуссия. Если где-то там какие-то формулировки были излишне угловаты… Я не считаю, что это предмет для дальнейшего углубления в эту тему. Была нормальная полемика, где мы откровенно обменивались своими мнениями. Позиция нашей фракции четкая. Нельзя вдаваться в популизм. Вот это - главное. Может, не самый удачный пример я привел. Но не в этом же дело! Не надо использовать эту тему для популизма! Законом уже все точки расставлены. Определен и порог цены для машин для депутатов! Зачем снова вытаскивался этот вопрос — непонятно. Позиция и фракции, и моя личная — нельзя использовать такие чувствительные темы, чтобы заигрывать с избирателями.

- Вы говорили о том, что человек свои, заработанные деньги вкладывает в жилье, землю, машины — и в этом ничего зазорного нет.

- Да.

- Ваши машины, снегоходы, участки — это то, что вы покупали еще до того, как стали депутатом Госдумы?

- Да, конечно.

- Сейчас вы передвигаетесь на личной машине или на той, что предоставляет Госдума?

- Когда приезжаю в свой регион, то передвигаюсь на своей личной машине. И на той, которую Госдума арендует для меня у администрации области. Когда я в Москве - передвигаюсь на машине, которую выделяет Госдума по заказу. Персонального транспорта у меня нет ни там, ни здесь.

- Депутаты от ЛДПР ставили вам в укор, что ваше заявление по машинам было не корректным. Вы им отвечать тогда не стали.

- Я уважаю фракцию ЛДПР. По многим вопросам мы часто консультируемся. Уважаю и господина Иванова, но в данном случае не могу с ним согласиться. Потому что все-таки и в этом вопросе, и в том, который рассматривали перед этим - должен быть здравый смысл. Мы должны доверять и нашим чиновникам, которые облечены властью, и управляют нашей малой родиной. Нельзя круто поставить красные флажки. Я хотел донести коллегам: это тупик!

- Ваши предложения.

- Нужно, первое, чиновников — учить. Второе - готовить. Третье - воспитывать. Четвертое — контролировать. Но нельзя все сводить к одному — обкладывать чиновников красными флажками. И что мы подготовили такие законы, которые регламентирует все стороны их общественной жизни.

- Сейчас все цитируют первую половину вашего выступления про ненависть к богатым, умным, образованным.

- А во второй половине я говорил: коллеги, наша фракция категорически не приемлет, и этого нельзя допускать — ни чиновничьего чванства, ни неуважения к избирателям, ни неуважения к жителям. Когда богатство выставляется напоказ — это неприемлемо. Но это не предмет, чтобы по каждому частному случаю принимать государственный закон. И призывать к этому. Надо уважать людей, которые управляют нашей малой и большой родиной. Это трудно, тяжело. Чиновники — они такие же, как мы. Кто-то пошел в чиновники. Кто-то в депутаты. Кто-то на завод. Но это - срез нашего общества. Нельзя упрекать в том, что они все время нарушат закон. Это нонсенс.

- Сто лет назад состоялся такой диалог: революцию совершали для того, чтобы исчезли богатые. Нет, ее совершали для того, чтобы больше не было бедных — эта формулировка для вас?

- Я бы хотел, чтобы в нашей стране больше никогда никакие революции не совершались. Та же фракция ЛДПР и ее лидер всегда подчеркивают — нам революций достаточно. Нужно эволюционное воспитание общества, ее членов. Чтобы мы те недостатки, которые есть - вместе устраняли. Не через революцию, а через воспитание общества. И главное, чтобы в обществе не было бедных.

- Это основная проблема сегодня.

- Да, мы начинаем воспитывать лидеров. Но надо чтобы и чиновник приходя на службу имел возможность переобучения и подготовки. Надо создавать систему на муниципальном уровне и на уровне субъекта федерации. Чиновников надо учить. Любой профессионал проходит определенный путь.

- Рассмотрение законопроекта по ценовой планке для авто для депутатов и чиновников отложили?

- Нет. Позиция нашей фракции была такова: этот законопроект излишен. Законом все уже регламентировано. Существующий закон уже определяет пороги стоимости авто. Раздули на ровном месте вопрос. Его даже на первое чтение вносить было не надо. Я говорил: у нас масса проблем, а мы используем вот такие вещи, чтобы показать свою якобы озабоченность. Это заигрывание с электоратом.

С коллегами по фракции мы по горячим следам обсудили, Градус был излишне поднят - так мы решили. Наша позиция от этого не меняется. Учтем на будущее. Будем в дальнейшем более политкорректны.