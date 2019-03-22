«Крым» Пиманова вывел «Звезду» в топ вечернего прайма

16 марта, когда вся Россия отмечала пятилетие воссоединения с Крымом, на телеканале «Звезда» был показан нашумевший фильм «Крым», снятый Алексеем Пимановым.

По итогам субботнего телеэфира выяснилось, что драма не оставила равнодушными зрителей и собрала у экранов миллионы людей. Компания-телеизмеритель Mediascope представила данные, согласно которым показ «Крыма» оказался мегауспешным. По Москве фильм получил долю* 7,7, а по России — 8,8 (что в пересчете на живых зрителей более 5,5 миллионов человек).

Благодаря этому телеканал «Звезда» в телесмотрении по Москве уверенно обошел Первый канал и вплотную приблизился к тройке лидеров (Россия 1, НТВ, ТВЦ).

Вероятно, такой эффект дала грамотная стратегия вкупе с художественными достоинствами картины. Ведь фильм показали аккурат в день пятилетней годовщины воссоединения Крыма с Россией.

Показали драму и, собственно, в Крыму. В кинотеатрах. Посмотреть фильм можно было не только в крупных городах живописного полуострова, но и в глубинке. Крымчане приняли ленту с большим теплом. Показ прошел с аншлагом — все 40 кинозалов были переполнены.

В основе сюжета «Крыма» — непростая история любви современных Ромео и Джульетты, киевлянки Алены (Евгения Лапова) и севастопольца Саши (Роман Курцын), развивающаяся на фоне исторических событий 2014 года. Случай свел главных героев на раскопках средневекового города Мангуп-Кале в Крыму летом 2013 года, где влюбились друг в друга с первого взгляда. А потом начался майдан...

* доля — это число зрителей, посмотревших картину, в процентах от общего числа людей, смотрящих телевизор в этот момент

Крым - Trailer.История о любви, вере и чести, о силе духа и настоящей дружбе на фоне реальных событий крымской весны 2014 года. Судьба свела их в Крыму близ древнего города Мангуп-Кале. Это была любовь с первого взгляда В непростые дни исторических перемен они должны сохранить свою жизнь и любовь.

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