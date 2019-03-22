Как выглядит разбитый инсультом Николай Носков

Певец Николай Носков приходит в себя после инсульта, который подорвал здоровье артиста два года назад. Музыкант выходит в свет. Для него это своего рода небольшая победа над серьезным недугом.

Николай Носков появился на вечеринке по случаю презентации одного из молодых музыкантов, о чем сообщил в блоге продюсер Иосиф Пригожин: "Вчера был особенный вечер. ...Счастлив был снова встретиться с легендарным и одним из самых моих любимых артистов Николаем Носковым".

prigozhin_iosif Вчера был особенный вечер

Пригожина и Нискова связывают восемь лет совместной работы. Они выпустили несколько альбомов, сняли клипы на песни, которые стали признанными хитами, в числе которых ставшая классикой песня "Я люблю тебя - это здорово".

"Это здорово" - Николай Носков.Песня входит в состав альбома "Океан любви"

Видео с 63-летним певцом опубликовал и еще один гость мероприятия - продюсер Виктор Дробыш. На нем Носков подпевает, улыбается и кричит: "Спасибо".

vdrobysh Видео с Николаем Носковым показал Виктор Дробыш

Не так давно близкие Носкова сообщали, что врачи буквально вытащили Николая с того света. Им было сложно лечить певца. Медпомощь он получил не сразу. В больницу музыкант попал лишь на следующий день после удара.

nnoskov.ru Николай Носков приходит в себя после инсульта

Носков - бывший участник коллективов "Москва", "Парк Горького", "Гран-при" и "Николай". Он также является пятикратным обладателем премий "Золотой граммофон". Последний на данный момент сольный альбом исполнителя вышел в 2012 году. Хиты "Это здорово" и "Паранойя" принесли исполнителю всероссийскую известность.