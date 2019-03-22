2019-03-22T15:37:53+03:00
Общество

"УСК Мост" Руслана Байсарова смонтировала российскую часть моста в Китай

Запуск рабочего движения через Амур планируется в сентябре
Дмитрий КОПТЕВ
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Мост через реку Амур, соединит Россию и Китайскую Народную Республику.Мост через реку Амур, соединит Россию и Китайскую Народную Республику.
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АО «УСК Мост» объявила о завершении части работ при строительстве первого железнодорожного моста через реку Амур, который соединит Россию и Китайскую Народную Республику. Компания-подрядчик, контрольный пакет которой принадлежит известному российскому бизнесмену Руслану Байсарову, окончила работы по укрупнительной сборке и монтажу пролетного строения длиной 132 метра и весом более 1 тыс. тонн, тем самым соединив российскую часть моста с китайской.

Для завершения всех работ по строительству российской части мостового перехода на участке поселок Нижнеленинское Еврейской АО - город Тунцзян провинции Хэйлунцзян предстоит выполнить установку конструкции на опорные части и произвести монтаж рельсового пути.

«УСК Мост» начала строительство в июне 2016 г. сразу после подписания договора генподряда с Российским фондом прямых инвестиций. Работы компания Руслана Байсарова планирует завершить в декабре этого года. На начало сентября намечен первый запуск рабочего движения по мосту. Общая протяженность сооружения – более 7 км, участка через Амур – свыше 2,2 км. Ожидаемая пропускная способность – 21 млн т грузов в год. Инвестиции в строительство российской части оцениваются в сумму свыше 9 млрд рублей.

Возведение моста через Амур – это совместный российско-китайский проект, реализация которого ускорит развитие торгово-экономических связей двух стран, а также будет способствовать их сотрудничеству в других сферах. Кроме того, он даст импульс к промышленному освоению Дальнего Востока и Сибири.

ИСТОЧНИК KP.RU

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