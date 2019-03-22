Чего в России стоит слезинка губернатора

Губернатор Забайкальского края Александр Осипов заплакал.

Еще раз (вслушайтесь в необычное сочетание слов!): российский губернатор заплакал…

На публике. Под телекамеры.

Это было до того невероятно, что слезы губернатора попали в топ новостей.

А ведь не происходило ничего особенного. Обычная встреча с забайкальскими избирателями. Обычный рассказ обычной матери ребенка-инвалида, которая мучается в обычном аварийном доме…

Сколько таких несчастных в стране обивают гранитные пороги администраций! Таких историй русские чиновники выслушают дюжину за день. С профессиональным сочувственно-скучающим выражения лица, дескать – милый ты мой… Всем тяжело... Закон есть закон… Но вы держитесь…

Да, кому-то везет, кому-то удается пожаловаться президенту-губернатору-мэру под телекамеры. Чтобы Начальник сдвинул брови и превратился на публике в Зевса, метающего молнии. Чтоб увидели граждане, как милостив он к людям, как свиреп к подчиненным и как с высоты своего Олимпа он снисходит к нам…

А тут губернатор говорит: «Самое тяжелое, что мы... Мы не можем всем помочь». И плачет.

Он потом поедет в тот аварийный дом к ребенку-инвалиду и увидев его, как говорят, снова не сдержит слез…

И это так удивительно! Это так не соответствует тысячелетнему духу российской власти – где каждый князек в своей волости сакрален - почти помазанник божий! Начальник русский обязан внушать почтение и страх, потому как почтительная дистанция между властью и людьми – и есть опора государства российского! Народ же непрерывно скучающий по сильной, жестокой, пусть даже кровавой руке, уверен, испытывает противоречивые чувства, обнаруживая наверху хорошего человека. Словно великодушный князь Мышкин плачет на плече изумленного простолюдина, а тот думает – странный барин, не сумасшедший ли…

Я бывал в этом нищем, заброшенном Забайкальском крае. И понимаю слезы нового губернатора Осипова (а он там всего полгода - может, потому и не успел очерстветь?). Во время путешествия на электричках от Москвы до Владивостока, я также рыдал в своих репортажах. Например, о судьбе детдомовцев городка Петровский Завод, которые после выпуска обычно сразу идут в тюрьму… Жизнь в глубокой провинции такова, что слезы, поверьте, самое честное.

И рискованное.

Теперь даже интересно – что будет с Осиповым.

На ютубе одни комментаторы пишут:

«Спасайся мужик, у тебя есть душа, может даже и совесть есть, но ты показал слабость – теперь тебя сожрут и не подавятся».

А другие размышляют - а готов ли к этим «слабостям» и несакральной власти народ? Не станет ли скоро сам смеяться над забайкальским князем Мышкиным?

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