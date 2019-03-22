Это вам не лук резать: Россиянки Загитова и Медведева взяли золото и бронзу Чемпионата Мира в Японии

Японский Чемпионат мира был триумфальным для российской сборной. Видно, что наши девчонки не лук режут, как любит повторять тренер Татьяна Тарасова, комментируя хорошие прокат («Видно, что он не режет лук там, а занимается»).

Алина Загитова, не добрав всего балл до своего же личного рекорда, стала Чемпионкой мира с результатом 237,50 балла. Бронза у нашей Евгении Медведевой (223,80), проиграв лидеру чуть больше тринадцати баллов, она могла бы стать второй, если бы не неожиданное вмешательство Элизабет Турсынбаевой (224,76), еще одной воспитанницы Этери Тутберидзе, выступающей за Казахстан.

Японские фигуристки, несмотря на усиленное «грибование» судей (а как иначе, все-таки домашний чемпионат), оказались позади. Фаворитка сезона Рика Кихира, о которой в Японии говорили из каждых утюгов, называя главной угрозой Загитовой, стала четвертой, а еще две не менее "страшные" ледовые одиночницы заняли пятое и шестое места.

Как это было

Чемпионат выдался сильным по накалу страстей.

Как в старые добрые времена, когда друг с другом не на жизнь, а на смерть бились Алексей Ягудин и Евгений Плющенко, на нынешнем ЧМ мы, затаив дыхание, следили за противостоянием Евгении Медведевой и Алины Загитовой. Конечно, даже граждане далекие от фигурнокатательных новостей, слышали о размолвке Евгении Медведевой с тренером после Олимпиады 2018 года и о переходе фигуристки к канадскому тренеру Орсеру.

Но если год назад второе место Медведевой мы расценивали как неуспех и досаду, то нынче и третье место - это огромное достижение, учитывая, что сезон Евгения начала не очень удачно, и на этом чемпионате мира вообще рисковала просидеть на скамейке запасных. (Первоначально Медведева осталась "за бортом" вместе с Чемпионкой мира Елизаветой Туктамышевой, но, в отличие от Лизы, последний момент сумела пробиться в основной состав).

«Женя, Женя», - кричала, как подорванная, Татьяна Тарасова, когда поняла, что ее любимица получит, как минимум, бронзу. (А ведь на разминке сильнейших состояние Медведевой вызвало опасения. Спортсменка повредила бедро на тренировке и стоял вопрос о том, будет ли она выступать вообще).

Медведева снова проявила характер, хотя, конечно, радость от получения бронзовой медали оказалась слегка омраченной. До последнего казалось, что у Медведевой будет серебро. В то, что казахстанская спортсменка Элизабет Турсынбаева получит серебряную награду - никто особенно не верил: для этого Элизабет нужно было прыгнуть четверной сальхов, но еще накануне во время тренировки воспитанница Этери Тутберидзе упала с десяти прыжков, а во время финальной разминки - шлепнулась и с одиннадцатого.

Как справедливо заметила журналист Елена Вайцховская, складывалось впечатление, что спортсменка намеревается включить элемент в программу не потому, что владеет им, а по принципу "а вдруг получится, и выпадет шанс войти в историю?»

Расчет оказался верным. Турсынбаева стала первой фигуристкой в истории, выполнившей на соревнованиях четверной сальхов.

Это историческое событие, возможно, не менее важно, чем «золото» чемпионата мира. Первая казахстанская одиночница вписала себя в историю мирового фигурного катания.

Как не порадоваться за Казахстан, как не порадоваться за нашу Этери Тутберидзе.

Конкурс от Лизы

Скучающая на скамейке запасных наша сильнейшая и титулованная спортсменка Елизавета Туктамышева, организовала в Инстаграме конкурс, кто точнее определит победителя нынешнего ЧМ. Как справедливо отметил один из комментаторов, на пьедестале останется Тутберидзе, Тутберидзе и Тутберидзе. С этим трудно поспорить, ведь, как ни крути, и как ни переходи к канадскому тренеру, все понимают, что и триумф Медведевой по-прежнему остается успехом «фабрики звезд» Этери Георгиевны.

Разговор об успехах наших фигуристок нельзя завершить, не сказав о замечательном прокате ученицы Мишина «Софьи Самодуровой-сан". Удивительная красавица, чемпионка Европы, Софья славится стабильным и безошибочным прокатом. Откатав под музыку из кинофильма «Бурлеск», Самодурова разрыдалась в финале от избытка эмоций.

«Какая хорошая девочка, она все делает», - растрогалась Татьяна Тарасова. И привела в пример слова Ягудина о том, что такое стабильность. Еще на заре своей карьеры молодой фигурист сказал тренеру, что стабильность - это не когда прыгаешь десять прыжков из десяти, а когда прыгаешь один из одного, но только тогда, когда это нужно.

Успехом можно считать и тринадцатое место еще одной спортсменки, Екатерины Рябовой. Несмотря на то, что на этих играх Катя выступала за Азербайджан, она живет и тренируется в России, у Евгения Плющенко. Попадание 16-летней спортсменки в пятнадцать сильнейших одиночниц мира (да еще с личным рекордом) - большое достижение спортсменки, и, кто бы сомневался, лучший результат Азербайджана.

Вообще 22 марта - стал настоящим праздником спорта для российских болельщиков. За несколько часов до начала женской произвольной программы порадовали танцоры Никита Кацалапов и Виктория Синицына, наконец-таки чисто отказавшись короткую программу и получив второй результат после выдающихся французов Пападаскис-Сизерон, против которых на сегодня ни у кого нет приема.

Кто пожарит лук

Меж тем, пока женщины завоевывают награды, кто-то должен жарить лук. Очевидно, что это делают наши мальчики. Они не радуют совсем. Максим Ковтун в очередной раз подвел и просто снялся с соревнований (да, мы помним вечные жалобы Ковтуна на то, что ему мешает то Плющенко, то болезнь, то перенапряжение. С нетерпением ждем откровений, что помешало фигуристу на сей раз). Заявивший сложнейшую программу Александр Самарин завалил все, став после короткой лишь двадцатым. Любимец судей и "грибник" Михаил Коляда, выступив не лучшим образом, стал десятым (что можно считать еще хорошим результатом при таком-то прокате). Вопросом, почему наши мальчики так плохо выступают, задался фигурист Алексей Ягудин.

«Может быть, попросить наших девочек, чтобы поучили наших фигуристов?» - предложил Олимпийский чемпион в эфире Первого канала.

Мысль здравая, учитывая, как "выстрелил" на этом чемпионате никому не известный Андрей Лазукин, числящийся парнем Елизаветы Туктамышевой. Как и Лиза, Лазукин должен был отсидеться на скамье запасных. Но в экстренном порядке парню пришлось менять Максима Ковтуна, не почтившего Чемпионат своим присутствием. К неожиданности многих, фигурист откатал за себя и за того парня, единственным из нашей мужской сборной показав то, что обещал и не сорвав элементов. В отличие от десятого места захваленного Коляды, одиннадцатое место Лазукина - успех, с которым поздравляют, в том числе, Лизу Туктамышеву.

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