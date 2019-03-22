Хэппиэнд сезона: Медведева с медалью, Загитова - чемпионка

Один из самых скандальных сезонов в женском фигурном катании практически завершен. В финальной его сцене восставшая из пепла Евгения Медведева берет «бронзу» чемпионата мира, Алина Загитова возносится на вершину и опять кажется недосягаемой звездой из космоса. А между ними встает новая дива - появившаяся из ниоткуда Элизабет Турсынбаева, еще одна юная ученица Этери Тутберидзе. Все плачут, кто-то обнимается. Титры.

Но кажется, что через полгода нас ждет второй сезон этого сериала. Потому что первый прошел с грандиозным успехом, и крутых поворотов в его сценарии было больше, чем на транспортной развязке на Таганской площади. Разве кто-то мог быть уверенным, что Евгения Медведева, со скандалом попавшая на чемпионат мира после нескольких провалов, так круто откатает произвольную программу и будет стоять здесь на пьедестале почета? Под конец выступления она казалась тем же Медвежонком, поддерживая которого публика разносила все катки мира!

Пьедестал почета в женском фигурном катании на чемпионате мира. Элизабет Турсынбаева (Казахстан) - "серебро", Алина Загитова (Россия) - "золото", Евгения Медведева (Россия) - "бронза".

Разве кто-то бы поручился, что Алина Загитова после трудных выступлений, после провала на чемпионате России и чемпионате Европы, так убедительно обставит всех японок?! Но Алина была безукоризненна! В 16 лет не сломаться под таким прессом - это дорого стоит.

Алина Загитова после "золотого" катания.Фото: REUTERS

И уж точно немного было тех, кто предрекал «серебро» Элизабет Турсынбаевой из Казахстана. А она, между прочим, со своим четверным сальховым - спойлер следующего сезона. Гостья из самого ближайшего будущего, в котором новые юные ученицы Тутберидзе Александра Трусова, Алена Косторная и Анна Щербакова уже по возрасту будут готовы идти во взрослое катание. А у многих из них тоже уже есть в арсенале прыжки в четыре оборота. Как Медведева, Загитова, Туктамышева, Самодурова будут сражаться с ними? Вот где будет битва. Вот где будут слезы. Вот где будет самый настоящий триллер.

Чемпионат мира

Сайтама, Япония

Женщины

Итоговое положение

1. Алина Загитова (Россия) – 237,50

2. Элизабет Турсынбаева (Казахстан) – 224,76

3. Евгения Медведева (Россия) – 223,80

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