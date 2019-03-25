Афоня XXI века бросил пить и заколачивает хорошие деньги

Сантехник Афоня, герой одноименной советской трагикомедии режиссера Георгия Данелия, - исконно русский типаж: выпить не дурак, зато - золотые руки, да и договориться с ним всегда можно за «жидкую валюту». Вот только за какие-то несколько лет такие привычные нам поддатые сантехники будто бы вымерли как класс. Из московских управляющих компаний все чаще по вызовам приходят выходцы из Средней Азии, а по объявлениям приезжают трезвые и деловитые молодые люди в отутюженных спецовках. Корреспондент «Комсомолки» походил с современным сантехником по квартирам чтобы понять, как и почему изменилась эта профессия.

«А мне студентов навязали, практикантов! Учу вот!»

- Учеником, значит? Ну, давай попробуем. Но договоримся: не надо фраз, типа, «свою жизнь сантехник проводит в дерьме» - надоели эти шутки. Когда так говорят, я обычно переспрашиваю: а вы своих детей и жену можете зимой на месяц в Паттайю отправить? А мои сейчас там греются!

С Валерой - одним из тех, чьи объявления можно обнаружить в интернете с пометкой «муж на час», - мы встречаемся в «макдональдсе». На того «афоню» из фильма он категорически непохож и если бы заранее не рассказал, как выглядит, я бы ни за что не догадался, чем занимается: дорогие джинсы и пиджак - ну типичный же офисный трудяга.

- Переоденемся на месте, а тебе, кстати, побриться бы не мешало, чтобы никакого намека на забулдыжный вид, - он инструктирует меня, не отрываясь от планшета. Как и большинство его коллег, Валера давно перебрался в интернет, оставил свою анкету и выискивает заказы здесь.

- Назавтра пару работ есть, на послезавтра один, а сейчас вот сюда поедем, - тыкает в нем Валера и как-то озорно улыбается: - Повезло тебе, студент!

Заглядываю в экран: установка унитаза и замена канализационного стояка в его квартире. «Муж на час» созванивается с клиентом: да, местные сантехники обещали к сроку перекрыть воду.

- Серег, сейчас заеду, список брошу, - говорит Валера кому-то и отправляет перечень каких-то трубок и муфт. И вот мы уже едем к его знакомому, где для нас отложили все необходимое.

- Сантехника вызывали? - еще через час нажимает он кнопку домофона: - Я с практикантом.

Там заминка.

- Вы не говорили... А паспорт у него есть?..

- Недоверчивый клиент пошел, - вполголоса говорит он мне и уже громко - в домофон: - А тазик сами держать будете?

Подъездная дверь открывается.

В отличие от героя Леонида Куравлева наш корреспондент, пошедший в сантехники, сразу решил для себя: производственная одежда должна быть опрятной и удобной, а инструменты надо содержать в образцовом состоянии.Фото: Иван МАКЕЕВ

«Уроки учите? Учите! Без образования сейчас никуда»

Мы переодеваемся к чистые комбинезоны и мне вручают тазик. Да, это были не самые приятные минуты в моей жизни. Вода к нашему приезду перекрыта, подъезд обклеен слезными просьбами не пользоваться туалетом в это время, но все ли к этому прислушаются?

- Считай: мы на 4-м этаже 12-этажки, расстояние между этажами метра три, в сливном бачке - литров 5, - добавляет оптимизма мой учитель. - Плюс - вес того, что сливается. Ускорение свободного падения - 9,8 метров в секунду, и если кто на 12-м этаже вздумает облегчиться…

Кажется, мы слышим, как в его голове щелкают зубчики арифмометра.

- Короче: крепче держи - километров до 70 разгонится!

Соседи оказались людьми читающими и проверить на практике то самое ускорение нам не пришлось. Дело сделано и Валера идет мыть руки.

- А это кто устанавливал? - указывает он на краники умывальника. - Почему горячая вода справа?

- А какая разница? Привыкли уже…

И он читает нам еще одну лекцию:

- Большинство людей - правши и, первым делом они по инерции открывают тот кран, что справа, только потом - левый. И логично, чтобы справа был кран с холодной водой, а слева - с горячей. Вы то привыкли, а если в доме дети с их нежной кожей? А в трубе под 50 градусов кипяток бывает!

Мы с клиентом стоим, открыв рты: над этой простой (и вполне логичной вещью) мы, похоже, ни разу не задумывались.

- Ничего себе, сантехники пошли, - присвистывает заказчик, переварив информацию. - Где учились?

- Рязанский филиал московского политеха! Да - вот здесь распишитесь: это договор, это гарантия - работа застрахована.

Клиент снова присвистывает. Валера получает 6 тысяч за работу и едет на следующий заказ.

«Все строятся, но экономят»

И таких сантехников с высшим образованием, как Валера, в интернете немало. Этот «бауманку» закончил, тот - строительный университет. Звоню по первым попавшимся объявлениям.

- Я по образованию - судовой механик, - признается мастер Дмитрий Любимов, когда-то приехавший в Москву из Астрахани. - Это хорошее техническое образование, которое позволяет держать уровень и обслуживать достаточно сложные системы. Почему не по специальности работаю? Зарплаты у судового механика в море и сантехника примерно одни и те же. С той лишь разницей, что не работаешь на дядю. Три-четыре года назад при 5-7 заявках в день доходило до 200 тысяч в месяц. Сейчас - в среднем 120-130 тысяч: люди не готовы тратить большие деньги. Хотя все строятся, но экономят.

- Сейчас среди профессиональных сантехников уже нет пэтэушников в том виде, о котором все мы знали, - говорит сантехник Виталий Апеев, он тоже не москвич. - И это уже не тот человек, который все делает молотком, паклей и разводным ключом. Многие из нас постоянно ходят по специальным выставкам - в этой сфере постоянно появляются технологичные новинки и нам нужно в них разбираться… Москвичи? Есть, но немного - работа считается непрестижной. В основном - это парни из регионов, занимающиеся частными заказами. Плюс - ближнее зарубежье.

- А в управляющих компаниях кто остался?

- Современные «Афони» по большей части давно оттуда уволились, а остались гастарбайтеры из Средней Азии, которые сидят на небольших окладах и могут выполнить лишь самые простые работы. И еще нам очень часто приходится за ними все переделывать. Целые анекдоты коллеги рассказывают.

«Натворили халтуру и ищи потом»

Анекдотов о качестве услуг сантехников из управляющих компаний на форумах - на добрую книгу хватит. Истории типичные: один вспоминает о пенсионерке, которой криворукие мастера вверх ногами установили новый водосчетчик - тот в итоге стал крутиться в другую сторону, с нулей быстро дошел до 99999 и довел хозяйку до валидола. Другой - о зачем-то замурованной в стену трубе. Третий - о бронзовой краске, которой находчивые гастарбайтеры покрасили вентили - чтоб выглядели как новые...

- Но здесь хотя бы на них есть управа, есть куда жаловаться, - продолжает Апеев. - Еще хуже, когда по тем же объявлениям доверяют откровенным мошенникам, чаще всего - иностранцам из ближнего зарубежья. Вот сейчас я одну квартиру полностью переделываю после молдаван, которые взяли деньги, натворили откровенную халтуру и ищи их. Настоящие человеческие трагедии видел.

- И как не нарваться на таких?

- Есть сайты, где мастера в обязательном порядке сдают квалификационный экзамен в колледже, - говорит Дмитрий Любимов. - И твоя анкета там просто не появится, если не сдал. А гоняют серьезно: техника безопасности, теория, практика… И это говорит об уровне. В отличие от того же ЖЭКа. И клиент, подбирая спеца, видит - такие сайты гарантируют, что мастер обладает необходимыми знаниями, его данные также проверены. Не прошедшие же экзамен размещают объявления на разных сайтах бесплатных объявлений. Вот здесь и можно на непрофессионалов налететь, и на тех же «афонь» из забытого прошлого - с перегаром и хамством. Для нас же эти вещи непозволительная роскошь - сами себя накажем...

И, похоже, это главное, что отличает того, киношного, Афоню, от его современного продолжателя профессии: репутация, которую современные сантехники боятся потерять. Стоит одному разозленному клиенту пожаловаться на тот же неприятный запах и все: такой отзыв на сайтах услуг появится! По эффективности - куда действенней советских «постановок на вид» и выговоров будет, ведь вместе с этим автоматически пропадает и источник дохода. А потом вдруг замечаешь, что именно по этой причине появились и интеллигентные гаишники, и вежливые кассиры в супермаркете. Да так, что стало хорошей привычкой. А мы в суматохе жизни этого сразу и не заметили...

МНЕНИЕ

Сценарист «Афони» Александр БОРОДЯНСКИЙ:

Тогда многие подрабатывали за бутылку. Это время прошло

- Приходится иногда вызывать сантехников, так те сегодня совсем другие - вежливые, чистенькие приходят, перегаром не несет, нормальные люди. Да и люди той поры были нормальные, просто время было другое и многие подрабатывали за бутылку. Помню, когда выбирали натуру для съемок в Ярославской области, поспорили с Георгием Данелией, что я вон на том тракторе сейчас за бутылку в магазин съезжу. И съездил! А что - тракторист ее коллекционировать, что ли будет? Конечно, нет. Тогда пили все и везде. Я как-то маляром работал, мы тоже выпивали в обед, а после работали под хорошее настроение. Так было принято.

При этом одно очень занятное наблюдение сделали в Японии, где также прокатывался наш фильм. Газета «Асахи» написала тогда: фильм «Афоня» показывает достоинство социализма, защиту прав обычного работяги. Мол, Афоня и пьет, и работу срывает, и прогуливает постоянно, а никто его уволить за это не может - собрания проводят, беседы, выговоры, ставят на вид… Тогда действительно было сложно уволить такого работника - сразу профсоюзы вступались. Сегодня все изменилось - смотрю, например, на моих студентов, они тоже более спокойно относятся к алкоголю, да и вообще люди стали меньше пить. В капитализме никто на поруки такого прогульщика брать не будет - человек быстро работу потеряет…