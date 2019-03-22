Видео со шпионских камер в отелях Южной Кореи транслировали в сети

Полиция Южной Кореи накрыла банду-вуайеристов. Четверо задержанных нелегально установили в 42 номерах 30 отелей крохотные камеры и транслировали происходящее в комнатах в интернете. Доступ к видезаписям был платным (45 долларов в месяц), а трансляция шла сразу на нескольких сайтах. За отдельную плату пользователи могли подключиться к прямому эфиру, который велся из гостиничных номеров.

- Полиция республики Корея крайне серьезно расследует подобные дела, поскольку преступники своей деятельностью наносят сильный вред человеческому достоинству попавших на видео жертв, - заявили представители правоохранительных органов.

За пять месяцев, пока шпионские камеры следили за постояльцами отелей, жертвами преступников могли стать более 1600 человек. Полиции удалось обнаружить скрытое видеонаблюдение в 10 разных городах страны. В основном оказались под ударом гостиницы в провинциях Кёнсан-Намдо, Пукто и Чхунчхон.

Камеры были, действительно, фактически незаметны - их диаметр меньше 1 см. Обычно их устанавливали в телевизионных приставках, держателях для фена, розетках и вентиляционных отверстиях.

Следователи полагают, что преступники могли заработать на трансляции из гостиничных номеров более 6 тысяч долларов. Банде удалось продать 803 видеозаписи почти 100 клиентам.

За распространение видео, снятого без согласия людей, оказавшихся на записи, в Южной Корее грозит тюремный срок до 5 лет или штраф в размере 26 тысяч долларов. А за распространение порнографии — шесть лет заключения или 35 тысяч долларов.

Полиция уже арестовала двух участников банды, еще двое находятся под следствием. Но уже известно, что сотрудники гостиниц ничего не знали о преступной схеме и не были в ней замешаны.

- Уже был похожий случай, когда в отелях устанавливались нелегальные камеры, и их постоянно тайно смотрели, но полиция впервые обнаружила ситуацию, когда видео транслируется в прямом эфире в интернете, — уточнили в полиции.