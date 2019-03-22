2019-03-22T19:03:56+03:00
В мире

Видео со шпионских камер в отелях Южной Кореи транслировали в сети

Скрытое видеонаблюдение велось в 30 гостиницах по всей стране
Арина СУВОРОВА
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За пять месяцев, пока шпионские камеры следили за постояльцами отелей, жертвами преступников могли стать более 1600 человек.За пять месяцев, пока шпионские камеры следили за постояльцами отелей, жертвами преступников могли стать более 1600 человек.Фото: GLOBAL LOOK PRESS
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Полиция Южной Кореи накрыла банду-вуайеристов. Четверо задержанных нелегально установили в 42 номерах 30 отелей крохотные камеры и транслировали происходящее в комнатах в интернете. Доступ к видезаписям был платным (45 долларов в месяц), а трансляция шла сразу на нескольких сайтах. За отдельную плату пользователи могли подключиться к прямому эфиру, который велся из гостиничных номеров.

- Полиция республики Корея крайне серьезно расследует подобные дела, поскольку преступники своей деятельностью наносят сильный вред человеческому достоинству попавших на видео жертв, - заявили представители правоохранительных органов.

За пять месяцев, пока шпионские камеры следили за постояльцами отелей, жертвами преступников могли стать более 1600 человек. Полиции удалось обнаружить скрытое видеонаблюдение в 10 разных городах страны. В основном оказались под ударом гостиницы в провинциях Кёнсан-Намдо, Пукто и Чхунчхон.

Камеры были, действительно, фактически незаметны - их диаметр меньше 1 см. Обычно их устанавливали в телевизионных приставках, держателях для фена, розетках и вентиляционных отверстиях.

Следователи полагают, что преступники могли заработать на трансляции из гостиничных номеров более 6 тысяч долларов. Банде удалось продать 803 видеозаписи почти 100 клиентам.

За распространение видео, снятого без согласия людей, оказавшихся на записи, в Южной Корее грозит тюремный срок до 5 лет или штраф в размере 26 тысяч долларов. А за распространение порнографии — шесть лет заключения или 35 тысяч долларов.

Полиция уже арестовала двух участников банды, еще двое находятся под следствием. Но уже известно, что сотрудники гостиниц ничего не знали о преступной схеме и не были в ней замешаны.

- Уже был похожий случай, когда в отелях устанавливались нелегальные камеры, и их постоянно тайно смотрели, но полиция впервые обнаружила ситуацию, когда видео транслируется в прямом эфире в интернете, — уточнили в полиции.

ИСТОЧНИК KP.RU

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