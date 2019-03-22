2019-03-22T21:37:33+03:00
Спорт

Элизабет Турсынбаева призналась, что Тутберидзе убедила ее включить четверной прыжок в программу для ЧМ-2019

Фигуристка из Казахстана стала первой в истории своего спорта, сделавшей этот элемент на взрослых соревнованиях [видео]
Евгений НЕСЫН@evgeniy_nesin
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Элизабет Турсынбаева на чемпионате мира 2019.Элизабет Турсынбаева на чемпионате мира 2019.Фото: REUTERS
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Для 19-летней фигуристки из сборной Казахстана Элизабет Турсынбаевой нынешний сезон - просто невероятен. Она выиграла медаль на чемпионате четырех континентов, и это - первая в истории ее страны награда на официальных турнирах. На чемпионате мира она пошла еще дальше и выиграла серебро, став первой в истории фигуристкой, сделавшей четверной прыжок на взрослых соревноваиях.

В этом сезоне Турсынбаева совершила переход от канадца Брайана Орсера обратно в группу к Этери Тутберидзе. И на чемпионате мира опередила Евгению Медведеву, которая стала третьей, совершив обратный переезд - из Москвы от Тутберидзе в Канаду к Орсеру. Элизабет невероятно довольна итогом своих трудов:

- Я все еще не могу поверить, что я выиграла серебро чемпионата мира, - приводит пресс-служба ISU слова Турсынбаевой, - Честно говоря, во время тренировки я чувствовала себя странно. Я рада, что все-таки мне удалось сосредоточиться на своем выступлении. Мне приятно, что выполнила четверной сальхов. Я надолго запомню этот чемпионат, так как это моя первая медаль на чемпионате мира. Для меня это было неожиданно, потому что это - первая медаль для Казахстана на женских соревнованиях такого уровня. Мне удалось откатать две чистые программы, что для меня редкость. Мне очень понравилось, как этот чемпионат мира проходил в Японии. Это мой последний старт в сезоне, и теперь у меня будет время поработать над другими элементами. Я планирую также попробовать разные прыжки, например, тройной аксель, так как сейчас это нужно всем.

ПРО ЧЕТВЕРНОЙ САЛЬХОВ

- Я не могу поверить, что смогла это сделать и успешно сделать такой прыжок. Сегодня утром на тренировке с ним все было очень хорошо, но мне не удалось совершить удачное приземление на двух последних соревнованиях, так что я очень рада, что сделала это здесь. Когда я приземлилась на лед, то просто чувствовала себя прекрасно, я чувствовала, что могу это делать. Я начала работать над этим прыжком около трех лет назад. Сальхов - один из моих любимых прыжков, и я просто подумала, почему я не должна пробовать прыгнуть четверной прыжок. В первый раз, когда я попыталась, я приземлилась, но это было плохо. Тогда я продолжила работу над ним, но я никогда не думал о том, чтобы включить это в свою программу на соревнованиях. Я думала только о том, чтобы попытаться сделать прыжок. Но Этери Тутберидзе и другие тренеры помогли мне. Они сказали, что я должна включить это в программу, что я должна попытаться начать работать над ним. Я попробовала его на Чемпионате Четырех Континентов и на Универсиаде, и в третий раз я получилось сделать его тут на чемпионате мира. Я надеюсь, что буду продолжать работать над этим прыжком.

О ПЛАНАХ НА ОТПУСК

- Я буду продолжать тренировки, так что в мае у нас будет перерыв. Хочу поехать в Казахстан и навестить своего брата. Обычно мне не хватает времени, чтобы посетить близких, но в этот раз у меня есть время поехать туда и, может быть, куда-то еще. Я пока что еще не решила.

Элизабет Турсынбаева. Чемпионат мира 2019. Произвольная программа. Женщины.Видео проката Элизабет Турсынбаевой в произвольной программе на чемпионате мира по фигурному катанию 2019.

ИСТОЧНИК KP.RU

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