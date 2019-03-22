Евгения Медведева: "Я не планирую отпуска в этом сезоне, у меня еще много работы"

Евгения Медведева два года до Олимпиады 2018 в Пхенчхане была невероятной - выиграла все турниры, в которых принимала участие. Однако затем получила травму и стала уступать первые места. Летом решилась на переезд в Канаду, уход от личного тренера Этери Тутберидзе к канадцу Брайану Орсеру. Переезд дался трудно - Женя не попала в финал Гран-При, не попала на чемпионат Европы. Но смогла выиграть дополнительный контрольный старт, попасть в сборную на ЧМ-2019 и взять медаль в финале невероятно трудного для себя сезона.

- Я доказала, что могу работать и двигаться вперед, могу приносить радость людям. Эта медаль доказала, что я здесь, на чемпионате мира, и мне оставалось только работать усерднее. Вы увидите сильную и красивую Медведеву в следующем сезоне. Ждите ее. Это невероятное чувство, что я сейчас нахожусь здесь. Это был тяжелый сезон для меня, и мне было очень сложно пройти отбор на этот чемпионат. Но мы сделали это, и я действительно горжусь своей командой, потому что многие люди работают со мной. Я горжусь собой, я буду радоваться еще несколько дней, а затем успокоюсь и буду больше готовиться к работе.

ПРО СВОЕ ВЫСТУПЛЕНИЕ

- По правде говоря, моя боль была основным источником моей энергии. Теперь у меня очень болит бедро, и все могли заметить записи и то, как я потратил 6 минут на тренировку перед выступлением. Эта слабость разозлила меня и дала мне энергию кататься на коньках. Было так больно, что это превратилось в злость.

ПРО АТМОСФЕРУ

- Мне было странно слышать много русских голосов с трибун, но мне понравилось. Это иногда смущает меня, особенно, когда мое имя произносится как раз перед стартом, я предпочитаю сосредоточиться на себе. Но мне очень нравится поддержка трибун во время выступления или после него. Это действительно дает мне много энергии. Честно говоря, у меня много планов на следующий сезон и много элементов, которые я хотела бы попробовать. Что касается моей новой произвольной программы, я собираюсь объявить об этом на днях, так что следите за новостями.

ПРО ПОДГОТОВКУ К ЧЕМПИОНАТУ МИРА

- Мы проделали в два раза больше работы, чем обычно. У меня было 200% работы, которую я делала ранее. Теперь я был абсолютно готова, потому что у меня было достаточно времени для подготовки. У нас было около трех недель, и мы очень старались ради этого турнира. Вот почему у меня - есть медаль.

О БОЛИ ВО ВРЕМЯ ПРОИЗВОЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

- Забавная такая фишка травмироваться в день короткой программы, чтобы потом это помогло. Нет Это никакая не фишка. Просто когда я ехала на старт после сегодняшней тренировки было очень сложно. Я закончила тренировку намного раньше, чем планировала. Когда я ехала в автобусе, то поняла, что не включу характер и какую-то злость, нет, не на кого-то или на себя. Просто - если не включу внутренний характер, то результата не будет. И вот эта боль пробудила во мне злость, огонь и этот огонь дал мне сил вытерпеть все боль, потому что физически сложно. Даже не морально. Морально я забыла все, где я нахожусь и все прочее. Но физически сегодня было очень сложно.

ЧТО ЗНАЧИТ БЫТЬ ПОСЛОМ МОДНЫХ БРЕНДОВ

- На мой взгляд, люди интересуются фигурным катанием, потому что это наполовину спорт, а наполовину - искусство. Во все времена люди интересовались искусством, но им также нравится борьба. Фигурное катание - это искусство и борьба в целом. Я думаю, что это действительно интересно, это шоу для толпы. Я очень рада, что фигурное катание настолько популярно, и я стараюсь поддержать свой вид спорта и сделать его как-то еще популярнее, чем сейчас.

О ПЛАНАХ НА ОТДЫХ

- Я не планирую отпуска в этом сезоне. У меня много работы. Я планирую выступить на шоу «Звезды на льду» в Японии и Канаде, на шоу в Южной Корее и в «Фэнтези на льду». Я не уверена насчет своего отпуска. Чувствую, что мне нужно время, чтобы дать своему телу отдохнуть. Может быть, я найду время между шоу. Шоу не являются соревнованиями, поэтому я также восстановлюсь ментально.