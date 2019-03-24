2019-03-24T02:46:27+03:00
Звезды

27-летняя жена Цекало нежно поздравила его с днем рождения

Продюсер отметил 58-летие в Италии с новой избранницей [фото]
Ирина СУХАНОВА
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Александр Цекало отметил 58-летие в Италии с молодой женой. Фото: Инстаграм.Александр Цекало отметил 58-летие в Италии с молодой женой. Фото: Инстаграм.
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Александр Цекало отметил 58-летие в компании молодой жены Дарины Эрвин. Продюсер и его четвертая супруга отправились праздновать день рождения в Италию. 27-летняя избранница Цекало нежно поздравила его, опубликовав на своей страничке совместное селфи с мужем.

Пара остановилась на тихом итальянском курорте на побережье. Супруги гуляют по маленьким городкам, посещают музеи и устраивают романтические ужины в ресотранах. Ни Дарина, ни Александр не комментируют свою личную жизнь и не рассказывают о недавней свадьбе.

О том, что продюсер и его подруга поженились, рассказали друзья пары. По словам окружения, Цекало и его невеста тихо расписались в США в присутствии друзей и родственников. Свадьба прошла в Беверли-Хиллс. Сначала невеста собиралась оставить свою фамилию, но затем все-таки взяла фамилию мужа.

Дарина предпочитает наряды с глубоким декольте. Фото: Инстаграм.

Дарина предпочитает наряды с глубоким декольте. Фото: Инстаграм.

Четвертая жена продюсера родом из Казахстана (ее настоящая фамилия Сапарова). Со своим отцом, казахским бизнесменом Бахытом Сапаровым, Дарина не общается – он давно расстался с ее матерью. Девушка переехала в США, куда их вместе с матерью перевез отчим, получила гражданство и сменила фамилию на Эрвин. Она – начинающая актриса, засветилась в массовке в нескольких голливудских сериалах и фильмах. Дарина увлекается живописью и много рисует.

Ради сексапильной брюнетки Цекало оставил жену – Викторию Галушку и детей. Недавно сестра Вики певица Вера Брежнева рассказала, что по-прежнему считает Александра близким человеком, отцом ее племянников. Певица поделилась семейными секретами в программе актера Вячеслава Манучарова «Эмпатия Манучи».

- Саша, он является родственником по детям, но уже не часть нашей семьи. Если бы я была более юная, была бы более категорична и говорила, может быть, какие-то слова. Сейчас я могу сказать, что в жизни всякое бывает, - рассказала Вера.

Дарина пыталась делать карьеру в Голливуде. Фото: Facebook.

Дарина пыталась делать карьеру в Голливуде. Фото: Facebook.

Брежнева подтвердила, что развод дался ее сестре нелегко – Виктория очень болезненно отреагировала на уход супруга.

- Я не знаю ни одного человека, кому бы легко давался развод. У меня был развод, у моих друзей был развод, - сообщила певица. - Это то, что не пожелаешь и врагу. Я поддерживала, но не умоляла ее желания быть расстроенной. Человек должен прожить эту печаль. Только тогда он будет готов к новой жизни.

Супруги отпраздновали день рождения Александра в ресторане. Фото: Инстаграм.

Супруги отпраздновали день рождения Александра в ресторане. Фото: Инстаграм.

Вера уверена, что Александр и ее сестра Виктория сохранят цивилизованные отношения ради детей.

- Я за то, чтобы и Саша, и Вика были счастливы. Я вообще не считаю, что людей, которые ссорятся, нужно мирить. Мы все взрослые люди. Саша - взрослый человек, Вика – взрослый человек. Мы все несем ответственность за свои поступки, за свои действия, но главное при этом – оставаться людьми, чтобы мы не обозлились, поводов миллион, - говорит артистка. - У нас есть потрясающие племянники, я не могу ненавидеть их папу, чтобы он не сделал. Я не виню никого и считаю, что на этом жизнь не заканчивается.

ИСТОЧНИК KP.RU

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