2019-03-24T03:34:31+03:00
Звезды

64-летний Брюс Уиллис снова женился и пригласил на свадьбу Деми Мур

Актёр опять пошёл под венец
Ирина СУХАНОВА
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Брюс Уиллис пригласил на свадьбу Деми Мур.Брюс Уиллис пригласил на свадьбу Деми Мур.Фото: GLOBAL LOOK PRESS
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Брюс Уиллис и его жена Эмма Хемминг отметили 10-летнюю годовщину своего брака. В честь этого события 64-летний актер и 40-летняя модель решили устроить новую брачную церемонию и вновь повторить клятвы любви и верности, которые они когда-то дали друг другу. Романтичное торжество прошло в карибском поместье Уиллиса: актер владеет домом на побережье одного из островов Терк и Кайкос.

На церемонию съехалась вся многочисленная семья Брюса. Прилетела даже его бывшая жена Деми Мур – после развода они сохранили хорошие отношения, так что 56-летняя Деми была гостьей и на первой свадьбе Уиллиса десять лет назад. Младшие дочки актера от Эммы Хемминг – 4-летняя Эвелин и 6-летняя Мейбл – несли корзинки с цветами. А старшие, от Деми Мур, 30-летняя Румер, 27-летняя Скаут и 25-летняя Талулла, были свидетельницами церемонии.

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На семейном фото со свадьбы Деми Мур - в желтом платье.
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Эмма, как и полагается невесте, была в белом платье. Супруги повторили клятвы и обменялись поцелуем под одобрительные возгласы присутствующих. Закончилось торжество пляжной вечеринкой.

- Папа и мачеха решили снова пожениться 10 лет спустя, - написала в Инстаграме Румер Уиллис. – Я так счастлива, что могу в этот день быть здесь и отпраздновать с ними.

Брюс Уиллис со старшей дочерью Румер. Фото: Инстаграм.

Брюс Уиллис со старшей дочерью Румер. Фото: Инстаграм.

Румер поделилась семейным снимком, на котором позируют все участники церемонии, включая ее маму Деми Мур. В летнем желтом платье актриса выглядит очень ярко и молодо.

Деми Мур и Брюс Уиллис объявили о разводе в 1998 году, но развели их только в 2000-м, два года спустя. В многочисленных интервью Брюс признавался, что никогда не думал, что сможет быть снова счастлив.

- Я прожил десять лет холостяком и по большей части был несчастен, жил в темноте. Говорил себе: «Ты один, но не одинок». Обманывал себя. А потом начал болтаться вокруг Эммы, и с каждым днем моя жизнь становилась счастливее, - рассказывал он.

Эмма с дочками. Фото: Инстаграм.

Эмма с дочками. Фото: Инстаграм.

Днми Мур не так повезло с семейной жизнью. В 2003 году она начала встречаться с актером Эштоном Катчером. Большая разница в возрасте — целых 15 лет — моментально сделала их самой популярной парой Голливуда. Эштон и Деми поженились в 2005 году, Катчер сумел подружиться с экс-супругом Мур Брюсом Уиллисом и тремя дочками. В 2011 году Деми, узнав об измене супруга, подала на развод. С тех пор актриса одна.

ИСТОЧНИК KP.RU

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