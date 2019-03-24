«Мы не думали, что это что-то серьезное» - пациенты с раком мозга рассказали о симптомах, на которые не обращали внимания

Стресс, старение или рак?

«Я не думал, что это может быть чем-то серьезным» - примерно так назвали свою научную работу исследователи Королевского колледжа Лондона. Эксперты поговорили с 39 пациентами, у которых были обнаружены онкологические заболевания мозга. Каждый больной рассказал, что до постановки диагноза замечал у себя те или иные отклонения в состоянии здоровья, но не придавал им особого значения. Во всяком случае, многие не считали это поводом поскорее обратиться к врачу. Как правило, люди списывали «временные» нарушения на стресс, повышенные нагрузки на работе или просто «естественные возрастные изменения».

- До сих пор в исследованиях наши коллеги опрашивали тех, кому уже поставлен диагноз. Зачастую это не ранние стадии болезни. Мы же хотим показать, на признаки нужно обращать внимание в повседневной жизни, чтобы обратиться к медицинским специалистам как можно раньше, - поясняют ученые в своей работе, опубликованной в авторитетном международном научном журнале PLOS One.

«Стала чувствовать запахи, которых нет»

Во всех историях — рассказах больных - можно найти что-то общее. Чаще всего люди замечали у себя:

кратковременные сложности с речью и(или) написанием, нарушения концентрации, памяти, координации, проблемы со сном, головные боли, головокружения, повышенную утомляемость, сонливость, изменения чувствительности (к еде, свету, цвету) и даже изменения характера (например, повышенная раздражительность).

- Когда я пила чай, мне показалось, что с одной стороны чашка как будто дрожит, - рассказала женщина из возрастной группы 61 - 70 лет (участников опрашивали анонимно с распределением по полу и возрасту). - Но мне и в голову не пришло, что это может быть что-то (серьезное. - Ред.). Ведь нередко, когда ты устаешь, руки начинают чуть дрожать.

- Мне казалось, что дело в моей работе, потому что учителя известны своей усталостью, — пояснила участница исследования в возрасте 21 - 40 лет.

- Я мыл посуду и стал постепенно все ниже наклоняться над раковиной, - вспоминает мужчина в возрасте 61 - 70 лет.

- Мне стало хотеться поспать днем. Я засыпала и думала: ничего удивительного, мне же уже 50, - сообщила одна из опрошенных.

- У меня было ощущение, что немного заплетается язык, когда говорю, но это длилось не больше минуты, - говорит женщина в возрасте 41 - 50 лет.

Еще одна пациентка рассказала, что внезапно начинала чувствовать какие-то запахи, которых не ощущали другие. Но ей показалось глупо беспокоить такими ощущениями врачей, занятых серьезными проблемами «действительно больных людей».

ВАЖНО

Без паники!

Эксперты подчеркивают: все перечисленные признаки характерны для большого количества самых разных неврологических заболеваний. Так что это ни в коем случае не повод немедленно начинать подозревать у себя или близких рак мозга. Но, безусловно, повод не откладывая на завтра обратиться к врачу.

Начинать нужно с невролога. Если в вашей поликлинике не удается быстро попасть к такому доктору, обращайтесь к терапевту. Далее, в случае подозрения на онкозаболевание или для дальнейших обследований невролог либо терапевт выдает направление к врачу-онкологу.

Напомним: по новым правилам срок ожидания консультации онколога — не более 5 рабочих дней после выдачи направления к нему. Если срок затягивается, сразу звоните в страховую компанию, выдавшую вам полис ОМС.

КОММЕНТАРИИ ЭКСПЕРТОВ

Встречается редко, диагностировать сложно

У взрослых пациентов рак мозга — одно из самых редких онкологических заболеваний. На его долю приходится, по разным данным, от 3 до 5% всех видов рака. Однако выживаемость при этой болезни, к сожалению, невысока. Только 40% пациентов живут дольше года и менее 20% больных — дольше 5 лет, поясняют исследователи Королевского колледжа Лондона.

- Наш мозг имеет очень сложную структуру и разнообразные типы клеток. В связи с этим различают более 120 видов рака мозга, - пояснил «КП» эксперт по прикладным биомедицинским технологиям, руководитель международного проекта «Онкобокс» Андрей Гаража. - В зависимости от того, где находится опухоль, какие именно клетки она затрагивает, симптомы могут быть абсолютно разными: от нарушения координации походки до ухудшения зрения, слуха, памяти. В то же время похожие симптомы встречаются у массы других неврологических заболеваний. Поэтому пациенты зачастую попадают к онкологу спустя долгое время.

И здесь возникают новые трудности. Даже если удалось обнаружить новообразование в мозге с помощью магнитно-резонансной или компьютерной томографии, необходимо понять, доброкачественная опухоль или злокачественная. Это выясняется с помощью биопсии (изъятия клеток опухоли. - Авт.), которая в данном случае сама по себе является сложным и рискованным нейрохирургическим вмешательством. Не все люди на это соглашаются. В итоге на практике нередко происходит серьезное запаздывание с обнаружением и лечением болезни.

ИТОГО

Наиболее распространенные признаки опухоли мозга

Еще раз подчеркнем: зачастую головная боль — это «просто» головная боль. Мигрень, головная боль напряжения и др. Так что не паникуем, а обращаемся к врачу.

Об опухолях в головном мозге могут сигналить:

- Частые головные боли,

- «инсультные симптомы»: отнимаются руки или ноги, нарушается симметрия лица, то есть появляются признаки серьезных нарушений кровообращения, не типичные для простых мигреней;

- нарушение координации движений,

- ухудшение зрения, слуха,

- проблемы с памятью,

- повышение внутричерепного давления.