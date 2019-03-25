Почему второй сезон "Падения Ордена" круче первого

Мы поговорили с актерами, сыгравшими главные роли в историческом сериале «Падение Ордена», и выяснили, почему продолжение, которое стартует уже 26 марта, должно получиться намного сильнее первого сезона.

Конечно, козырной картой в руках создателей «Падения Ордена» выступает американец Марк Хэмилл (знаменитый Люк Скайуокер в «Звездных войнах»), присоединившийся ко второму сезону. Ему досталась роль наставника тамплиеров. Марк рассказывает, что хоть и не садился на коня почти 40 лет, примерить на себя доспехи рыцаря было очень почетно.

Том Форбс - новичок в сериалеФото: Владимир КИРДЯШОВ

Молодой британский актер Том Форбс, как и Марк Хэмилл, пришел во втором сезоне. Он играет роль сына французского короля Франции Филиппа. Форбс смотрел первый сезон еще до того, как его пригласили сниматься. А когда поступило приглашение, он не сомневался ни минуты. Говорит, что было много причин согласиться - отличная роль, актерский состав и Прага - место где проходили съемки «Падения Ордена». О своем персонаже Том рассказал, что он скорее похож на социопата, хотя за этим кроются вполне конкретные причины.

Патрик Делейни уже видит конец Ордена...Фото: кадр из фильма

Актер Патрик Делейни снимался и в первом, и во втором сезоне. Его герой переживает на протяжении развития сюжета, пожалуй, самые большие изменения. Патрик поделился своими впечатлениями: ему кажется, что второй сезон предстанет более мрачным, что зрители заметят даже по декорациям и костюмам. Делается это для того, чтобы показать предчувствие беды накануне Пятницы 13-го (Именно в пятницу 13 октября 1307 года французский король Филипп IV приказал арестовать всех членов ордена тамплиеров. В результате последовавшего процесса по обвинениям в ереси и богохульстве его членов орден был распущен, а многие арестованные во Франции тамплиеры были подвергнуты пыткам и позднее казнены).

После прошлогоднего пожара на киностудии город для съемок сериала пришлось отстраивать зановоФото: Владимир КИРДЯШОВ

Патрик показывает на себя, говоря, что даже его костюм - уже предвестник беды. Одежда на нем грязная и даже она передает общее настроение - неспокойной обстановки в королевстве. Многие, по его словам, думают о мести...

Джулиан Овенден (слева) советует королю побыстрее избавиться от тамплиеровФото: кадр из фильма

А вот актер Джулиан Овенден не унывает. Его персонаж Гийом Де Ногаре, хитрый и умный политик, по словам Овендена, принесет во второй сезоне немного юмора. Но кардинальных перемен, которые должны случиться во второй главе, он не видит. Немного сместились акценты после смены шоураннера, но курсом сериал идет прежним. Из плюсов актер отметил, что стало меньше сюжетных линий, которые только портили сюжет. Теперь есть одна, главная.

Овенден советует зрителям не в коем случае не сравнивать "Падение Ордена" с "Игрой престолов", хотя и тут, и там присутствуют бородатые люди с мечами. Своего персонажа актер сравнивает с Путиным. В хорошем смысле...

Том Каллен уверен: его сэр Лэндри переродилсяФото: Владимир КИРДЯШОВ

Ну а Том Каллен, рассуждая о своем о своем персонаже сэре Лэндри, отметил, что он развивается и даже способен удивить во втором сезоне. Сэр Лэндри должен буквально переродиться.

Второй сезон Каллен называет не просто продолжением, а перезапуском сериала.

ПАДЕНИЕ ОРДЕНА Сезон 2 Трейлер .KNIGHTFALL ПАДЕНИЕ ОРДЕНА

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