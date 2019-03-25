Если сила - в правде, то в чем правда?

54-летний мудрец, с которым мне посчастливилось встретится на прошлой неделе в Москве, рассказал, что уже несколько лет живет по принципу: думать, говорить и делать одно и то же. И ему это удается. Я засомневался.

Говорю, что человеку в его статусе (а мой знакомец, помимо того, что он действительно мудрец, ко всему прочему — долларовый миллионер, человек с именем в России) это легко, ведь ему помогают масштаб его личности и финансовый пьедестал. В ответ — смех.

И дальше — история, которой хочу поделиться.

Махатма Ганди, уже в статусе главы Индии, раз в неделю вел прием самых обычных людей. К нему в основном обращались по сложным спорным вопросам, или за советом, потому что для индусов его авторитет был заоблачным. И однажды на встречу с ним пришла женщина со своим 9-летним сыном — пожаловалась на то, что ее мальчик с раннего возраста пристрастился есть исключительно сладкое.

Казалось бы, что тут такого — ест сладкое! Однако в индийском обществе все знают, что пристрастие к сладкому в детстве ведет к распущенности во взрослой жизни. Это из их ведической философии. Хотя и в нашем обществе есть похожее — родители сладости не поощряют из-за возможного кариеса. Однако в восточном мире обычно смотрят на причину и стараются изменить именно ее. В их обществе считается, что самоконтроль начинается с языка - умение воздерживаться от излишеств в детстве означает, что и во взрослой жизни человек сможет обуздывать свои инстинкты. Например, «обуздывать желудок и гениталии».

«Я опасаюсь, что у него может быть испорченной судьба, - сказала руководителю страны мама мальчика. - А на сына никто не может повлиять! Я и пришла к вам», - пояснила женщина причину визита.

«Понимаю вас», - ответил Ганди. - Приходите с сыном через неделю».

Всю неделю женщина ждала, надеялась, что-то должно произойти. Приходит с сыном к Ганди через 7 дней: «Вот, мы были у вас, мальчик ест одни сладости, вы сказали прийти через неделю...»

«Помню, помню… Ты ешь одно сладкое?»

«Да», - отвечает мальчик.

Ганди ему говорит: «Пожалуйста, не ешь так много сладкого!» И отпустил их.

Женщина ушла в недоумении. Мягко говоря.

Однако…

...мальчик есть одно сладкое перестал.

Она снова записалась на приём к Ганди — поблагодарить, и спрашивает: «Как же это? Одно слово — и такой результат! Но зачем надо было ждать неделю?»

Ганди ей сказал: «Неделя понадобилась, чтобы мне самому полностью отказаться от сладкого. Только от личного самоограничения слово стало достаточно сильным».

Мой знакомый миллионер и мудрый человек пояснил мне, что к тому, чтобы думать, говорить и делать одно и то же, то есть стать более цельным, человеком слова и дела, он шел несколько лет.

Ганди многие годы вел образ жизни аскета, поэтому он был цельным. И поэтому ему хватило всего недели, чтобы через своё слово повлиять на того мальчика, на которого никто повлиять не мог. Я же никогда не был аскетом или монахом. Поэтому мне, чтобы прийти к моему финансовому и личному успеху, а также стать цельным человеком, понадобилось намного больше времени. Намного. Но результат превзошел мои самые смелые ожидания. Авторитет в обществе, в семье, богатство, здоровье, полноценная и счастливая жизнь, - все пришло через работу над собой, через мои самоограничения… Например, однажды я решил, что полностью откажусь от алкоголя. Навсегда. И отказался. Кроме того, я уже больше 30 лет ежедневно обливаюсь холодной водой. Есть и другие самоограничения. И знаешь, если мне нужно было бы сказать сыну: «Когда вырастешь, не кури!», - я бы, конечно же, сначала сам избавился от этой привычки. Авторитет и внутренняя сила - в том, что ты сам источник силы. А если слово с делом расходятся, это называется двойственный человек, нецельный, в этом - лицемерие перед самим собой.

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