"Разве платье как-то влияет на компетенцию преподавателя?": Собчак вступилась за уволенную учительницу из Барнаула

Ксения Собчак прокомментировала ситуацию вокруг учительницы из школы в Барнауле. Татьяну Кувшинникову уволили после публикации якобы провокационного фото в соцсети.

"Это Татьяна Кувшинникова - бывшая учительница из Барнаула. Ее заставили уволиться после того, как родители пожаловались на вот этот снимок директору школы", - начала гневную отповедь Ксения Собчак в соцсети. Она прикрепила к сообщению фото педагога в мини-платье.

По словам телеведущей, директор среагировала молниеносно и вернула Кувшинниковой трудовую: "С формулировкой «Так только проститутки одеваются и фотографируются, каблуки, платье выше колен, и все напоказ! Кого завлекаете?! Не имеете права носить звание педагога, пятно на репутации школы! Неудивительно, что мальчики-ученики влюблены, так и до педофилии недалеко»".

Татьяну Кувшинникову уволили за эту фотографию.Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

"Вот что это за дела? - негодует теледива. - Разве платье как-то влияет на компетенцию преподавателя? Почему из-за такой тупости люди лишаются любимой работы?".

Как писал сайт kp.ru, барнаульскую учительницу буквально выжили из школы после скандала с фото в вечернем платье. В феврале Татьяна Кувшинникова, которая увлекается моржеванием, выложила на своей странице в соцсети снимок, где она в коротком платье сидит на турнике в мороз. Фото, сделанного в рамках мероприятия в честь поддержки зимней Универсиады в Красноярске. Преподаватель активно занимается спортом и является членом Алтайской федерации закаливания и зимнего плавания.

tanyakuvsh Преподаватель активно занимается спортом

На следующий день Татьяну вызвала директор школы и заставила написать заявление об уходе. За педагога вступились родители учеников. Директор была вынуждена вернуть преподавателя.

Но, по словам учительницы русского языка, сложилась тяжелая психологическая обстановка. "Просто невыносимо работать. Стали донимать проверками, директор посылала ко мне на уроки завуча, которая придиралась буквально до всего... Поэтому, когда она сказала, что придет в понедельник еще раз, я решила, что больше не выйду, - призналась Татьяна Кувшинникова.

tanyakuvsh Красивую учительницу выжили из школы

Она добавила, что не хочет, "работая в школе, жить в условиях холодной войны". "Наверное, правда, это не мое место – слишком яркая для школы, там надо быть серой мышью", - заключила лишившаяся работы учительница.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

"Доконали проверками": снявшуюся в купальнике учительницу выжили из школы

Проблемы с руководством начались после фото в коротком вечернем платье (подробности)

"Человек и закон" о скандале с учительницей из Барнаула: "Это кем нужно быть, чтобы углядеть в ее снимках эротику?"

В эфире Первого канала вышла передача "Человек и закон", в которой говорилось о буллинге и агрессии в школе, в том числе и со стороны детей и родителей к учителям (далее)

Учителя заступились за «уволенную» из-за фото в соцсети коллегу: "Нам теперь под одеялом загорать?"

- Это красивая женщина, ничего аморального она не сделала. Учителя тоже хотят, чтобы ими гордились, в том числе, родители и коллеги. Что теперь, не показывать себя в купальнике - она плавает, участвует в соревнованиях. А на пляже нам теперь под одеялом загорать? (подробнее)

Красивая учительница, которую чуть не уволили из-за фото в коротком платье: подборка снимков

Ей 38 лет, а выглядит на 10 лет моложе - стройная, подтянутая. Секрет в том, что занимается зимним плаванием и пропагандирует здоровый образ жизни в соцсетях. За что и поплатилась (подробнее)