Почему мэрами становятся «плохие девчонки»

Ничто не вечно. Все проходит.

Как в моде. То что казалось надежным и крутым вчера, завтра ветшает и постепенно портится. Сначала немодно, потом странно, затем смешно, и тот, кто пропустит момент утилизации – неизбежно превратится в унылое посмешище…

В политике – та же история.

Вот свежий пример из Иркутской области. Если кто-то думает, что победа 27-летней домохозяйки на выборах мэра Усть-Илимска – случайность, анекдот, байка о сумасбродности русского избирателя, то ох как зря.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/699122" frameborder="0"></iframe> Мэром Усть-Илимска стала домохозяйка.Мэром Усть-Илимска стала 28-летняя домохозяйка. В соцсетях она состоит в группах «Плохая Девочка» и «Знакомняшки»

На самом деле шальная домохозяйка, участница интернет-группы «Плохие девчонки», Анна Щекина своим мэрством высмеяла Систему. Ведь юная Щекина показала – Система, заточенная на исправление ошибок избирателя (а говоря грубо - протаскивание «тех, кого надо») не просто перестала действовать (если бы!). Система сбоит, сыплется и работает - строго… наоборот.

В Усть-Илимске выборы готовились по классическому рецепту. Все силы были брошены на избрание официально утвержденного кандидата от партии власти Сергея Зацепина.

Кандидат от "Единой России" Сергей Зацепин проиграл выборы мэра домохозяйке. Фото duma38.ru

И тут, казалось бы, старая-добрая система должна была отработать как часы. Каждый чиновник выполнял свою задачу. Провластные СМИ хвалили только Главного Кандидата. Судьи принимали ожидаемые решения. Избирком снимал всех, кто представлял хоть какую-то угрозу Главному. (половина кандидатов были просто сняты с выборов, в том числе основной реальный оппонент – бывший глава местного «Едра» Анатолий Дубас). Избирателям предагалось апробированное меню: «Главный Кандидат и «те, за кого все равно не проголосуют». В этой грустной роли в Усть-Илимске выступали абсолютно никому неизвестные (для гарантии) женщины: продавщица магазина, домохозяйка и некая дама из неведомой партии «Города России».

Но беда в том, что подобное блюдо уже подавали прошлой осенью и в Хабаровске, и во Владимире, и в Якутске, и повары уже должны были убедиться, что люди эту кухню распробовали. И научились голосовать, ломая все расчеты политтехнологов. Назло! Да так, что если против навязываемого властью Кандидата выставится дворовый кот Вася… То случится грандиозный скандал с мурлыкающим и царапающим мебель градоначальником.

«А как же ответственность?» – спросите вы.

«А как же Усть-Илимск? – забеспокоитесь.

А тут вот какая беда.

Если раньше чиновники эксплуатировали народную мудрость: «Ладно, пусть этот, а за кого еще голосовать?», то теперь народ зло уверен: «Хуже все равно не будет».

Народ стал желчен, своенравен и обидчив. Поэтому властям срочно пора менять рецептуру. Искать что-то более убедительное… Хотя бы на этом этапе «27-летних мэров-домохозяек».

Дальше будет острее.

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