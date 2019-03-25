2019-03-25T16:36:41+03:00
Политика

Зачем Россия перебросила в Венесуэлу «роту спецназа»

Наш обозреватель Виктор Баранец поясняет, что этому могут быть несколько причин
Виктор БАРАНЕЦ
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Журналисты и политики, разведчики и аналитики наперебой гадают о цели этого загадочного вояжаЖурналисты и политики, разведчики и аналитики наперебой гадают о цели этого загадочного вояжаФото: REUTERS
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Прибывшие в прошлую субботу в Венесуэлу два российских транспортных самолета с сотней военных и 35 тоннами груза уже наделали много шороха в мировых СМИ. Журналисты и политики, разведчики и аналитики наперебой гадают о цели этого загадочного вояжа. А иные уже вовсю соревнуются в создании сенсаций: «В Венесуэлу прибыла армия Кремля!», «Россия намерена вывезти золотой запас из Венесуэлы!».

Наши дипломаты в Каракасе, как и водится среди людей этой профессии, объясняют все обтекаемыми словечками: «В этом событии нет ничего загадочного, поскольку оно напрямую связано с реализацией контрактов, которые были подписаны сторонами много лет назад... У России с Венесуэлой есть ряд контрактов, которые находятся в стадии выполнения, в том числе, контракты по военно-техническому сотрудничеству".

Такие ответы порождают новые вопросы. Если контракты подписаны «много лет назад», то почему целая рота наших спецов прибыла в Венесуэлу только сейчас? Почему среди них только военные? Да еще якобы во главе с первым замом главнокомандующего Сухопутными войсками России генерал-полковником Василием Тонкошкуровым!

Да, Венесуэла занимает лидирующее место в Латинской Америке по импорту российских вооружений (еще каких-то 6 лет назад объем подписанных контрактов оценивался в $11 млрд, а затем добавились еще $4 млрд). И «меню» нашей боевой техники и оружия для Каракаса огромно - от автоматов до самолетов. Причем, в Венесуэле постоянно находится большой отряд наших военно-технических спецов. Но с какой целью тогда прибыли новые? Пока это тайна. Остается только догадываться, анализируя крохи информации, просачивающейся из-за океана. Тут вам и «обучение венесуэльских военных», и «создание личной охраны Мадуро», и «охрана нефтяное месторождений, в которые уже вложилась российская сторона».

Любопытно, что по данным авиатрекеров (людей, которые отслеживают воздушное движение) два российских военно-транспортных самолета Ил-62 и Ан-124 с военными на борту прилетели в Каракас из... Сирии.

А тут вам и еще одна догадка: в Венесуэлу могли перебросить «понюхавших пороха» спецназовцев...

ИСТОЧНИК KP.RU

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