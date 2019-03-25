Китайцы клонировали собаку - "Шерлока", чтобы не тратить время на обучение

Обучение высококлассных служебных собак - дело затратное. Китайское решение - делать клонов. Один уже готов. Щенку по имени Кунксун сейчас два месяца, через полгода он станет штатной полицейской ищейкой.

500 тысяч йен (это около 300 тысяч рублей) - такова примерная стоимость воспитания хорошего служебного пса в Китае. Но, что более важно, на тренировки обычно уходит до пяти лет, что слишком долго. Руководство Базы полицейских собак в городе Куньмине (провинция Юньнань) пошло на эксперимент: клонировать лучшего собачьего “Шерлока”. Ведь выдающиеся способности ищеек зачастую передаются по наследству. Одарённому щенку надо в несколько раз меньше времени на подготовку к службе.

Куньминская овчарка по имени Хуахуангма стала прообразом клона. Собака помогла раскрыть десятки преступлений. Фото: Sinogene Biotechnology

Прообразом клона стала 7-летняя куньминская овчарка по имени Хуахуангма. Она местная “звезда”, помогла раскрыть десятки преступлений, включая 12 убийств.

У собаки взяли образцы кожи. Клонирование прошло по уже отработанной методике: ядро из клетки Хуахуангмы перенесли в яйцеклетку другой собаки, которая и выносила клона.

Щенок родился полностью здоровым. Сейчас он уже находится у заказчиков - на Базе полицейских собак - и начал обучение. Примерно через 7 месяцев молодой пёс должен приступить к службе.

Сколько денег потратила полиция на клонирование, не сообщается. Вероятно, совсем ничего. Появление на свет щенка Кунксуна - отличная промо-акция пекинской компании Sinogene Biotechnology. Она запустила проект по коммерческому клонированию домашних животных: кошек, собак и лошадей. Желающие “вернуть” погибшего или умершего питомца пока стоит недешево - около $55 тысяч (3,5 млн. рублей).

Проекты по клонированию домашних животных уже существуют в США и Южной Корее. Предполагается, что клонирование поможет в будущем выращивать органы для пересадки человеку - для этих целей больше подходит организм свиньи.