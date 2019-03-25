2019-03-25T18:31:46+03:00
Звезды

Тайная возлюбленная Золотухина нашлась в доме престарелых

У женщины случился инсульт, она потеряла память
Ольга ЛИБГАРДТ
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В последние годы актер открыто жил на две семьиВ последние годы актер открыто жил на две семьиФото: Андрей КОПАЛОВ
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Валерий Золотухин никогда не скрывал свои многочисленные романы. В последние годы он открыто жил на две семьи: с законной супругой Тамарой и любовницей Ириной Линдт. Но была в жизни актера женщина, которая, по словам Золотухина, любила его как никто другой.

Лариса Критская и Валерий Золотухин повстречали друг друга, когда она была замужем. Именно актер, по признанию женщины, помог избавиться ей от страха играть на пианино. Однажды Золотухин забрал у нее деньги и сказал, что вернет после выступления. Концерт прошел успешно.

Она с благодарностью и теплыми чувствами вспоминала их отношения, которые они не афишировали. Пианистка вот уже почти 40 лет живет в США в полном одиночестве. С родственниками она поддерживала связь по телефону и электронной почте. Но в какой-то момент Лариса Анисимовна перестала выходить на связь. Родня забила тревогу - ведь рядом с ней нет никого, кто мог бы помочь в трудную минуту.

Ведущий передачи "Пусть говорят" на Первом канале Дмитрий Борисов полетел в Нью-Йорк и отыскал бывшую любовницу Валерия Золотухина. Шоумен обнаружил Ларису Критскую в доме престарелых.

"Это были очень сложные отношения. Он держал дистанцию. Когда двое живут вместе, они проблемы решают вместе. Его проблемы мы решали вместе, мои проблемы решала я одна. Он во имя меня ничем не жертвовал. Я согласна была и на это, все терпеть", - призналась Борисову пианистка.

Где сейчас тайная возлюбленная Валерия Золотухина. .Расплата за страсть?

Лариса Анисимовна мечтала выйти замуж за Золотухина, но их счастью помешала актриса Нина Шацкая. Золотухин сделал ей предложение, а вскоре женился. Критская, конечно, сильно переживала, но зла на бывшего возлюбленного не держала.

"Отношения мои к нему были невероятно глубокими и серьезными. Я хотела ему служить, а ему это было не надо от меня, ему это надо было от другой женщины. Он никогда ничего не обещал. Я бросила мужа, я бросила все", - отметила Лариса Анисимовна.

Она добавила, что никогда не переставала любить Золотухина. "У нас было очень много общего... Всегда был ужас, что это долго не протянется, и так оно и случилось... Когда человек уходит от вас, которого вы любите, - это очень тяжело. Я страдала очень", - поделилась сокровенным женщина.

Сейчас Лариса Критская находится под круглосуточным наблюдением. У нее случился инсульт, она потеряла память.

ИСТОЧНИК KP.RU

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