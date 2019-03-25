Порошенко ввел санкции против российских издательств и интернет-сервисов

Буквально на днях прошла информация, что на Украину, наряду со списком других книг, запретили ввозить «Мастера и Маргариту» Михаила Булгакова. Но это лишь частный случай общего процесса, давно начатого на Незалежной и дошедшей усилиями нынешнего руководства этой страны до логического конца.

20 марта нынешнего года занимающий пост президента Украины Петр Порошенко ввел новые санкции в отношении физических и юридических лиц России. И под них, среди последних, попали ведущие российские книжные издательства, чью продукцию теперь на Незалежную завозить запрещено. Первые санкции против книг из России были введены украинской стороной еще в 2017-м. И российские издательства, апеллируя к благим целям просвещения и образования, шли на все унижения, чтобы исполнить установленные правила. Но теперь и это стало невозможно.

В связи с этим Российский книжный союз выступил с заявлением, в котором призвал «остановить неправомерные действия, которые нарушают свободный обмен идеями и знаниями, препятствуют интеллектуальному, культурному и духовному прогрессу и международному взаимопониманию». Обращение адресовано не только властям и жителям Украины, но и различным интернациональным организациям, начиная от ЮНЕСКО и вплоть до отраслевых международных союзов и издательских структур. Помимо того, в заявлении отмечается, что Украина такими действиями «наносит ущерб соблюдению международного права».

Можно подумать, это происходит в первый раз.

В заявлении отмечается, что при старых санкциях «у украинских читателей оставался хотя бы маленький шанс – пусть с большим запозданием, но получать доступ к лучшим мировым образцам художественной, детской и познавательной литературы, к книжным новинкам в области науки, культуры и образования, – то принятие текущих крайних мер лишает их такой возможности окончательно». Но кого в Киеве из власть имущих волнует такая мелочь. Или что «60% украинцев предпочитают читать книги на русском языке. Введённые запретительные меры ударят в первую очередь по жителям Украины, нарушат их права на доступ к информации, к книгам российских писателей, ведущих зарубежных авторов, чьи произведения традиционно качественно переводятся на русский язык, к научной и учебной литературе на русском языке, альтернативы которой по ряду областей знаний на Украине просто не существует».

Напугали свидомого, что называется. Если подумать, зачем украинскому «патриоту» читать. Коли він співає красиво. А читают пусть москали.