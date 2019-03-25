2019-03-25T18:26:01+03:00
Экономика

Эксперт: подорожание настоящего шампанского будет на руку производителям дешевых винных напитков

Минфин предложил на четверть увеличить минимальную цену на игристые вина
Олег АДАМОВИЧ@OAAdamovich
Поделиться:
Комментарии: comments5
Шампанское – напиток праздничный. И люди все равно будут его покупать для торжествШампанское – напиток праздничный. И люди все равно будут его покупать для торжествФото: Мария ЛЕНЦ
Изменить размер текста:

Приказ Минфина о повышении минимальной цены на шампанское выложили на официальном портале правовых актов. Сейчас идет общественное обсуждение текста, и ведомство еще может внести правки в документ.

Министерство хочет повысить стоимость самой дешевой бутылки шампанского с 164 до 207 рублей. Минимальная цена не менялась с лета 2016 года, когда ее и ввели.

«Повышение минимальных цен на игристые вина создаст конкурентную среду на рынке, вытеснит контрафактную продукцию и увеличить поступления в бюджет», - говорится в пояснительной записке.

- Производители уже год просят повысить минимальную стоимость, - рассказал «КП» руководитель Центра исследований федерального и региональных рынков алкоголя (ЦИФРРА) Вадим Дробиз. – 207 рублей – нормальная цена для продукта, сделанного по технологии. К сожалению, минималка не будет действовать на газированные винные напитки, где на виноград приходится только половина объема, остальное же алкоголь и вода. Винные напитки не первый год теснят настоящее шампанское из-за своей цены – бутылка может стоить и 120, и 100 руб.

В Ассоциации производителей игристых вин приказ Минфина поддержали. Там заявили, что шампанское – напиток праздничный. И люди все равно будут его покупать для торжеств.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на тематическую рассылку, и не пропускайте материалы, которые пишет Олег АДАМОВИЧ

 
Читайте также
Как организовать свадьбу и не разориться
Экономить на свадьбе грешно, а вот грамотно распределить бюджет, чтобы организовать свадьбу мечты, вполне уместно, считает владелица свадебного агентства Ольги Маранди. Не стоит тратиться на то, что не нужно, но лучше вложить побольше в то, что для вас пр
Новости 24
Трамп официально признал суверенитет Израиля над Голанами
Израиль начал наносить удары по сектору Газа
Летевший из Лондона в Дюссельдорф самолет по ошибке сел в Эдинбурге
Пенс: Трамп 25 марта официально признает суверенитет Израиля над Голанами
Дело Кокорина и Мамаева поступило в Пресненский суд Москвы
Совладелец ТРЦ «Зимней вишни» арестован в Польше для дальнейшей экстрадиции
Суд заочно арестовал бывшего топ-менеджера «Газпрома» Александра Карасевича
В Китае зацензурировали "Богемскую рапсодию", убрав пикантные сцены
Экс-руководителей концерна «Укрспецэкспорт» подозревают в хищении $24 млн
Лавров и Помпео обсудили ситуацию в Венесуэле
Король Иордании отменил визит в Бухарест
В Дании изобрели помощника с бесполым голосом
Путин поздравил Грецию с Днем независимости
К 2024 году 530 тысяч человек переселят из аварийного жилья
Экс-глава «Росгеологии» назвал причины своей отставки
Премьер Косово отправил в отставку замминистра юстиции за критику бомбардировок НАТО
Ученые доказали влияние ночного света на распространение рака
Американские ученые предупредили о вреде свежевыжатого сока
Албания предоставила россиянам безвизовый въезд на семь месяцев
Глава ФСИН предложил перерабатывать мусор осужденным в колониях
СБУ подтвердила, что Прозоров был сотрудником ведомства
Росавиация ограничила полеты авиакомпании Nordwind
В Совфеде призвали США и Британию изучить заявления Прозорова
Родственница Сильвестра Сталлоне заживо сгорела после ДТП в Одессе
ХАМАС отверг причастность к ракетному обстрелу Израиля с территории Газы