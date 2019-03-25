Эксперт: подорожание настоящего шампанского будет на руку производителям дешевых винных напитков

Приказ Минфина о повышении минимальной цены на шампанское выложили на официальном портале правовых актов. Сейчас идет общественное обсуждение текста, и ведомство еще может внести правки в документ.

Министерство хочет повысить стоимость самой дешевой бутылки шампанского с 164 до 207 рублей. Минимальная цена не менялась с лета 2016 года, когда ее и ввели.

«Повышение минимальных цен на игристые вина создаст конкурентную среду на рынке, вытеснит контрафактную продукцию и увеличить поступления в бюджет», - говорится в пояснительной записке.

- Производители уже год просят повысить минимальную стоимость, - рассказал «КП» руководитель Центра исследований федерального и региональных рынков алкоголя (ЦИФРРА) Вадим Дробиз. – 207 рублей – нормальная цена для продукта, сделанного по технологии. К сожалению, минималка не будет действовать на газированные винные напитки, где на виноград приходится только половина объема, остальное же алкоголь и вода. Винные напитки не первый год теснят настоящее шампанское из-за своей цены – бутылка может стоить и 120, и 100 руб.

В Ассоциации производителей игристых вин приказ Минфина поддержали. Там заявили, что шампанское – напиток праздничный. И люди все равно будут его покупать для торжеств.