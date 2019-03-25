Ученые объяснили, зачем люди придумали себе строгих богов

Языческие боги предлагали гражданам интересную культурную программу: купаться с нагими девицами на Ивана-Купалу, скакать через костер, петь срамные песни... Что и говорить, звучит заманчиво. И тем удивительнее, что веселые языческие боги практически повсеместно проиграли конкурентную борьбу сверхъестественным существам новой формации - эти вершители судеб выступали уже строгими судьями и блюстителями устоев.

Моральный кодекс строителей феодализма

Международная исследовательская группа под руководством Харви Уайтхауза (Harvey Whitehouse) решила проверить гипотезу, согласно которой «боги-морализаторы» были созданы людьми, чтобы выполнять важную функцию: облегчить сотрудничество между незнакомцами, когда разрозненные племена стали объединяться для создания крупных цивилизаций.

Для этого исследователи проанализировали базу данных проекта Seshat: Global History Databank (Банк данных глобальной истории). Она содержит сведения о политической, социальной и религиозной организации 414 человеческих обществ, которые существовали в 30 регионах мира на протяжении последних 10 тысяч лет. Чтобы оценить уровень социальной сложности общества, ученые использовали 51 критерий. Они учитывали общую численность населения и размер территории. Выясняли, включала ли иерархия общества профессиональных военных, судей, юристов. Существовал ли официальный свод законов и специальные правительственные здания, насколько была распространена письменность...

Выяснилось, что для появления «большого Бога» сообщество должно набрать критическую массу - перешагнуть рубеж в 1 миллион человек. В 10 из 12 регионов строгий бог-морализатор рождался через 100 лет после того, как государство становилось «миллионером».

Старые боги были хороши, когда людям надо было назначить «старшего», отвечающего за силы природы. Например, у славян Даждь-бог заведовал движением Солнца. Перуну доверили управление атмосферным электричеством. А Стрибог включал и выключал ветер. Но когда стали возникать государства и крупные города, появилась необходимость доверить кому-нибудь надзор за моральным обликом строителей феодализма (или какого-нибудь рабовладельческого -изма, который в тот момент создавали). Раньше за порядком в общине следили авторитетные соплеменники. Но когда племена стали перемешиваться в плавильном котле строящейся империи, стало понятно, что разношерстной толпе людей нужен Верховный моральный арбитр, чтобы создать для всех единые правила поведения.

Первые «боги-решальщики» появились в Древнем Египте

Языческие боги плохо подходили на эту роль. Они с удовольствием могли покарать человека, если тот невежливо обошелся с самим божеством. Например, не совершил жертвоприношение или нарушил табу. Но они редко «вмешивались» в отношения между людьми, особенно, когда один из них нарушил принятые в обществе правила. Оно и понятно: странно было бы доверять решение сложных морально-этических конфликтов языческому богу, который попутно отвечал за беготню нагишом в священной роще. Поэтому были востребованы «боги-морализаторы», грозившие сверхъестественными наказания за проступки. Кому захочется гореть в «геенне огненной»? - ее сулят иудейские и христианские боги. Или испортить карму? - этого боятся буддисты.

Первые боги - профессиональные «решальщики» людских конфликтов, появились в Древнем Египте примерно за 2800 лет до новой эры. Это была богиня Маат - дочь бога-творца Ра, она олицетворяла истину, справедливость, закон и миропорядок. Затем коллеги Маат появляются в Месопотамии, турецкой Анатолии и Китае - то есть там, где возникли первые высокоразвитые цивилизации. Лишь в одном случае общество, которое по всем показателем набрало критическую массу сложных социальных отношений, не породило «большого строгого Бога». Это империя инков, которая просуществовала всего несколько столетий. Хотя историки утверждают, что и они двигались в сторону единобожия. На роль супербога претендовал Виракоча - творец мира. Кто знает, если бы империя инков не рухнула под натиском европейских колонизаторов, может и его культ вошел бы в один ряд с крупнейшими мировыми религиями.