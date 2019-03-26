Гойко Митич: Моя мама умерла во время бомбежек Сербии

Еще не пришло время Терминатора и Рокки, сердца мальчишек еще не покорили Джеки Чан и Брюс Ли, на экранах властвовал практически в одиночку Чингачгук Большой Змей. Мудрый и мускулистый красавец, индеец по сценарию и югослав по рождению, был воплощенной справедливостью. И сейчас он по-прежнему полон сил и готов покорять новые рубежи. Мы встретились с Гойко Митичем в Москве, где он представлял свою новую работу в российском фильме «Балканский рубеж». 78-летний актер оказался крайне мягким, доброжелательным человеком, в котором чувствовалась внутренняя сила Большого Змея. Гойко немного стеснялся говорить по-русски, но все же предпочел его родному сербскому и немецкому, который стал дня него основным, так как последние 50 лет актер живет в Германии. Русским, надо сказать, он владеет так же прекрасно, как и луком со стрелами.

«Я счастлив, что всю жизнь играю порядочных людей»

- Вы сразу согласились сыграть в картине «Балканский рубеж»?

- Конечно, сразу, я считаю, что давно надо было снять такой фильм. Сейчас я живу в Германии, и здесь большинство даже не знает о том, что происходило в Сербии. Информация, которой они владеют, - то, что им расскажет телевидение или газеты. И эта пропаганда очень далека от правды. В «Балканском рубеже» - другая точка зрения, и я надеюсь, что зрители изменят отношение к событиям в Сербии. Я уверен, что фильм об этом должен был появиться в моей судьбе. Я из Югославии, пусть ее и нет сейчас на карте, и судьба всех югославов - это и моя боль. То, что случилось в Косово, - огромная трагедия. Эту картину необходимо было снять. Это и моя история. В 1999 году начались бомбежки Белграда, в котором жила моя мама. Каждый вечер я звонил ей узнать, как дела. Как-то трубку поднял мой брат и сказал, что после очередной бомбежки - в наш дом, к счастью, не попали - мама перестала говорить и есть, так напугали ее эти налеты на город. А через несколько дней она умерла - не выдержало сердце. Для меня было очень тяжело, что я не мог даже попрощаться с мамой - все дороги разбомбили. Только спустя полгода смог попасть на ее могилу.

- Это, наверное, самое тяжелое ваше воспоминание.

- Конечно. В чем виновата моя мать? В чем виноваты мирные люди, которые погибли под бомбами, чьи жизни унесла эта война?

- На картине с вами вместе работали Гоша Куценко, Равшана Куркова. Они, наверное, были счастливы сниматься вместе с вами?

- В детстве они смотрели мои фильмы. А если ребенок что-то полюбит, то это с ним остается на всю жизнь. Я, конечно, совсем не такой, как Чингачгук, я нормальный человек, как все.

- Фильм получился очень зрелищным. Как вам съемки у нас, с технологической точки зрения?

- Сейчас техника все решает. Помню, у меня была сцена на лошади в фильме «След сокола», который снимали на Кавказе. Я говорю - нужно животное, на котором еще никто не сидел, не объезженное. И вот камера снимает, как я эту лошадь ловлю, как пытаюсь ее усмирить... Сейчас снимут отдельно актера, отдельно лошадь. А потом все делает компьютер.

- Вы поэтому решили сниматься в «Балканском рубеже» без дублера, чтобы было натуральнее?

- Мы снимались в Сербии. Я приезжаю на площадку и вижу человека, который одет и причесан, как я. Спрашиваю: «А кто он?» - «Твой дублер». - «Как дублер? 70 лет у меня не было дублера. Почему это мне надо сейчас? Ты меня обидел». И играл без дублера.

- В этой картине вы снова на стороне справедливости и добра. Мне кажется, я никогда вас не видела в роли негодяя...

- Я счастлив, что как актер играю порядочных людей. Да и зрители, как мне кажется, хотят меня видеть именно в роли положительных персонажей. Предлагали, конечно, разные роли. Например, мне надо было играть русского криминального бандита в Германии. Я сказал им «спасибо» и отказался. Как и от других подобных предложений. Как-то я был в Северной Осетии. Ко мне подошел один спортсмен и говорит: «Ты виноват, что я занимался спортом и стал чемпионом мира». В этом я вижу свой актерский долг.

Гойко Митич стал главным вождем краснокожих Советского Союза и стран социалистического лагеря. Многие не верили, что актер по национальности серб. Фото: Кадр из фильма

«Я плаваю каждый день в любую погоду»

- Я помню давнюю статью в спортивном журнале под названием «Будь, как Гойко Митич» с вашим графиком питания, упражнениями.

- Да, я много занимался спортом. Я учился в физкультурном институте и уделял внимание физической форме. И сейчас стараюсь не расслабляться и держать себя в тонусе. Для каждого человека самое важное - двигаться, заниматься спортом. Каким? Все равно. Или ходить пешком. Надо каждый день, чтобы организм работал, кровь циркулировала. В районе Берлина, где я живу, есть речка. Я беру свой каяк и работаю веслами. Каждое утро плаваю. Проснулся - и сразу в речку.

- Холодно же!

- Ну я долго плаваю, успеваю согреться. Первый в воду захожу - последний выхожу. Потом завтрак. Мне сейчас 78 лет. С одной стороны - такой старик! Но мне кажется, никто не верит, что мне столько лет. Конечно, надо еще беречь себя. Я никогда не курил. Надо было трубку мира курить в кино, так я еле смог. Это было ужасно - мы снимали 20 раз эту сцену. Моя бабушка, когда я был еще маленьким, меня запугала. Она мне показывала асфальт, который клали рядом с нашим домом, и говорила: если ты куришь, твои легкие будут такие же черные, как этот асфальт. И, когда я видел курящих людей, всегда думал: «У них же легкие такие черные. Почему у них дурные головы? Зачем им это надо?»

- А письма вам до сих пор приходят?

- Да, говорят «спасибо за детство». Вот недавно ребенок один написал - он хочет быть по профессии Гойко Митичем. Писем много писали и пишут, но я, конечно, на все не мог ответить. Если б на все отвечал, тогда бы сидел дома и только письмами занимался, времени на съемки в кино не осталось бы.

- Я помню, что у вас есть некий оздоровительный амулет. Это правда?

- Да, я его получил от индейцев, когда был у них в гостях. Девушка подарила мне камень, обладающий силой.

О чем фильм?

«Балканский рубеж» основан на реальных событиях. В фильме рассказывается о секретной операции российского спецназа, взявшего под контроль аэропорт Слатина в Косово в 1999 году. Эта операция предшествовала неожиданному марш-броску нашего миротворческого батальона из Боснии в Косово. Россия тогда впервые после перестройки громко заявила о своих интересах на международной арене.

В фильме также заняты Гоша Куценко, Антон Пампушный, Равшана Куркова и другие известные российские и сербские актеры.