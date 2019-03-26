Как навести порядок среди таксистов: Бомбилы в аэропортах дерут с клиентов втридорога

Аэропорты всегда были лакомым куском для столичных таксистов. Опытный водитель заранее знает, в какое время лучше подъехать, какие рейсы встречать, где припарковаться и так далее.

Казалось бы, с появлением агрегаторов битвы за клиента должны прекратиться. Ведь пассажир сам выбирает водителя с помощью мобильного приложения. Но на деле конкуренция, наоборот, ужесточилась.

Нам, пассажирам, можно было бы только порадоваться. Но на самом деле нужно быть осторожным. В желтых автомобилях полно нелегалов, которые приехали в столицу срубить деньжат по-легкому. И которые, чтобы окупить аренду машины, работают по 20 часов в сутки. Если вы прилетели ночью или часов в пять утра, ехать с таким таксистом просто опасно - он может уснуть по дороге. Кроме этого, среди бомбил попадаются откровенные мошенники.

БЕРЕГИСЬ ПОДСАДЧИКА

Таксист подъезжает к «Шереметьево» и крадется вдоль терминала В. Стоит вам заглянуть в ясные очи шоферу, как он сразу начинает склонять вас к поездке. Бесплатно ездить в зоне, примыкающей к аэропорту, можно только десять минут. Поэтому таксисты нарезают круги. Медленно проехал, никого не подобрал - и вновь по тому же маршруту. Если просрочил время, то дальше пени - 3000 рублей в час.

- Чем ближе ты находишься к клиенту, тем больше вероятность, что агрегатор отдаст его тебе, - объяснил мне водитель, не назвавший своего имени. - Возле входа, на первой линии, стоят машины Яндекс.Такси. Аэропорт сотрудничает с этим агрегатором. Я, например, встать туда не могу.

Мой тайный информатор - откровенный нелегал. Машина без опознавательных знаков. Разрешения нет. Путевки тоже. Стоит, ловит пассажиров. В руках смартфон с секундомером. Когда тот открутил восемь минут, мужик деловито простился со мной, прыгнул в тачку и поспешил покинуть территорию. За смену такие водители делают по 40 - 50 кругов.

Первый человек, которого вы видите на выходе в аэропорту, это подсадчик. Тот, кто предлагает вам такси. Я поинтересовался, сколько будет стоить поездка от «Шереметьево» до Ясенева. Получилось 1700 рублей. Я достал телефон и вбил тот же маршрут в приложение - 1100.

На улице ко мне подбежали еще два подсадчика. А за ними усатый киргиз, который уже дверь открыл в своей «Шкоде». Из салона полились чарующие звуки восточной музыки. Но я устоял. И не сел.

АВТОБУСЫ, МАРШРУТКИ, ПОЕЗДА

Добраться в аэропорт и обратно можно не только на такси. К этому же выходу № 4, где меня соблазняли бомбилы, раз в 15 минут подкатывает 851-й автобус, который едет до станции метро «Речной вокзал». Днем каждый час ходит аэроэкспресс (один билет в «Шереметьево» или «Внуково» - 500 рублей, в «Домодедово» - 450). Колесят автобусы и маршрутки. Последние отправляются от ближайших станций метро. Например, от «Юго-Западной» до «Внуково» ходит микроавтобус за 150 рублей (даже билет дают - «квитанция на оплату пользования легковым такси»).

Я приехал во «Внуково» вечером. Как раз в то время, когда начинаются массовые прилеты. Минск, Дубай, Ташкент, Пхукет... Десятки людей с чемоданами выходят на улицу и смотрят по сторонам. Машины передвигаются по территории в хаотичном порядке. Те, кто примостился под знаком «Остановка запрещена», прикрывают номера бумажками. Хотя инспекторы МАДИ (Московская административная дорожная инспекция), которые здесь дежурят, имеют право их снимать (не только на специальный планшет, но и физически - убирать с госномера лишние предметы).

- Как мы этих таксистов ни гоняем, толку никакого, - рассказал мне сотрудник службы парковки «Внуково». - 15 минут законных у них есть. После этого они, как и в других аэропортах, делают круг и возвращаются. Иногда выясняют отношения. И даже дерутся за клиентов.

Некоторые таксисты ищут клиентов, оставив машину на платной парковке (200 рублей в час). Но это не очень удобно для пассажиров, особенно с большим багажом. Потому как им приходится пилить до авто пару сотен метров.

Глубоким вечером я бродил вдоль терминала «Внуково», гадая, как же я поеду домой. И вдруг откуда-то из мартовской мглы услышал:

- До метро! До метро!

Молодой бородатый человек пригласил меня в черную «Ладу Приору» с тонированными стеклами и дагестанскими номерами. Классический бомбила из 90-х.

Не знаю, что на меня нашло, но я сел. Еще через минуту ко мне присоединилась женщина в расписном платке. Мужчина в очочках. И четвертый пассажир, которого я плохо рассмотрел. 200 рублей с человека - и минут через 20 мы были возле станции метро «Саларьево».

- Скажите, а вы таксист? - спросил я напоследок.

- Можно и так сказать, - улыбнулся дагестанец.

НА ЧЕМ ЕХАТЬ?

Руководитель движения «СтопНелегал» Евгений Грэк составил для читателей «Комсомолки» небольшую инструкцию.

- Желательно заранее найти контакты проверенного таксопарка, не прибегая к услугам крупных агрегаторов.

- У них работают все кому не лень, в том числе водители, у которых нет разрешения (его выдает Департамент транспорта Москвы), - рассказал Грэк «Комсомолке». - Вы официально заказываете машину, но будет ли за рулем адекватный водитель, остается загадкой. Телефоны компаний, у которых, кстати, тоже есть приложения, можно узнать на форумах в интернете.

- Номер машины в приложении должен совпадать с фактическим. Любые отговорки и жалобы на системный сбой действовать на вас не должны.

- Автомобиль должен быть с шашечным поясом, оранжевым фонарем, карточкой водителя (вешается в салоне на видном месте), тарифной таблицей (ее место напротив пассажира - на панели) и номером контролирующего органа (чтобы пассажир видел, куда можно жаловаться в случае чего).

- Если вы выбрали машину без приложения, четко обсудите стоимость поездки.

- Мошенники могут сказать вам: 450, - поясняет Грэк. - А по прибытии скажет: четыре сто пятьдесят. Звучит похоже, не правда ли? Жертвой бомбилы выбирают хрупких женщин, которые не смогут жулику дать отпор. Или бывает так. Водитель при посадке объявляет цену - 400. Клиент думает, что это всего. А оказывается, что 400 за один километр.

ЕСТЬ МНЕНИЕ

«Не стесняйтесь звонить в службу поддержки»

- Таксисты часто просят клиента отменить вызов и заплатить напрямую водителю, чтобы не отдавать проценты агрегатору. Пассажир при этом чем-то рискует?

- А что он будет делать, если произойдет ДТП? С кого требовать компенсацию? А к кому он обратится, если забудет в салоне сумку или телефон? - говорит председатель общественного движения «Форум такси» Олег Амосов. - Я бы не советовал пассажирам так делать. Да и водителям тоже. Потому что агрегаторы вычисляют таких махинаторов и блокируют. Если водитель настаивает, выйдите из машины и позвоните в службу поддержки. У многих агрегаторов в таких случаях возможны бонусы. Например, следующая поездка - за счет компании.

- В каких еще случаях нужно отказаться от поездки?

- Например, у вас маленький ребенок. Вы при вызове указали обязательное наличие детского кресла. А водитель приехал без него. Якобы забыл. Лучше вызвать другую машину. Ну и конечно, если таксист ведет себя неадекватно. Например, у него бессвязная речь. Или заторможенные движения. Или в салоне пахнет спиртным.

КОММЕНТАРИЙ «ШЕРЕМЕТЬЕВО»

«Приставучих водителей смогут штрафовать»

- Проблему с нелегальными таксистами предполагается решить с помощью специально разработанных Правил пользования аэровокзальным комплексом, - сообщили «КП» в аэропорту «Шереметьево». - Наши сотрудники разработали их совместно со специалистами Международной ассоциации аэропортов. Согласно проекту Минтранс России сможет штрафовать нарушителей. Например, если водитель пристает к гражданам и навязывает услуги. И, кстати, не только водитель. Это касается и гостиничных услуг, и упаковки багажа, и купли-продажи, и гадания (все, что приносит доход). Соответствующее предложение сейчас находится на рассмотрении в Минтрансе. В «Шереметьево» выбор партнера для организации сервиса такси проводился на электронной площадке - с помощью тендерной процедуры (победил Яндекс.Такси. - Ред.). Согласно договору у перевозчиков в терминалах есть стойки заказов. Ими можно воспользоваться, если у вас нет соответствующего мобильного приложения или какие-то проблемы с телефоном (разрядился, например. - Ред.).