Звезда сериала «А у нас во дворе» Сергей Пускепалис: Своих соседей знаю только потому, что живу не в Москве

На Первом канале стартовал второй сезон детективного сериала «А у нас во дворе». Напомним, в центре внимания здесь необычная пара - москвич Владимир Каленый (Сергей Пускепалис) и узбечка Мавлюда Эдгарова (Равшана Куркова). Владимир - бывший полицейский, Мавлюда - дворник. Пара пытается разобраться в своих чувствах, а заодно раскрывает разнообразные преступления.

- На прошлой неделе в эфире шел сериал «Шифр», где вы играли сотрудника милиции. Теперь вот полицейский. Как думаете, почему вас видят в таких ролях?

- Это вы у режиссеров спрашивайте. Но я не страдаю от такого амплуа. И очень комфортно чувствую себя в этих ролях.

- У вашего героя есть пес. Это правда, что для съемок продолжения собаку пришлось заменить?

- К сожалению, тот пес умер от старости. И теперь эту роль исполняет новый. Хотя, признаться, собаки играть в кино не любят. Как только они понимают, что надо сниматься, выполнять эту тупую работу, то они сразу убегают. Им лучше поиграться, послушать какие-нибудь другие команды, которые относятся к их службе. А вся эта киношная рутина им очень не нравится, они это чувствуют и пытаются сбежать.

- У первого сезона был открытый финал, все понимали, что должно быть продолжение. У второго концовка такая же?

- Да, финал будет такой же открытый. Продюсеры уже сейчас начинают задумываться об окончательной, третьей части. Возможно, так оно и будет. Но, конечно, все будет решать зрительское внимание, интерес ко второму сезону.

- Основная тема сериала - сложная жизнь мигрантов. В Москве таких людей немало, но мы с ними, по сути, не знакомы. Вот вы, например, знаете своих соседей?

- Да, конечно.

- А говорят, что в Москве люди друг с другом не общаются...

- Ну в большинстве своем это правда. Людям просто некогда знакомиться. А я соседей знаю просто потому, что в Москве не живу.

- А где, если не секрет?

- На Кавказе.

- И как вы совмещаете это с работой?

- С трудом. Езжу туда-сюда. Часто летаю самолетом.

- Кое-кто не верил, что гламурная Равшана Куркова способна сыграть дворника....

- Мне Равшана очень понравилась - как партнер, как человек. Она обаятельная, проницательная, умная, мудрая девушка. И красивая, что странно.

- Почему?

- Обычно красивые - тупые. А тут такое сочетание... Не хотел никого обидеть. И вообще я, конечно, шучу.

- У вас удачно складывается карьера. Скоро, наверное, будете везде, как Нагиев или Пореченков. На гонорарах это уже сказывается?

- Как Нагиев - хотелось бы. Но я боюсь, это недостижимая высота.

- Почему?

- Ну это такого уровня актер! Я даже не стремлюсь к этому, даже не думаю.

- Где-то еще на телевидении или в кино мы вас в ближайшее время сможем увидеть?

- Сложно сказать. Первую часть сериала «А у нас во дворе» выпустили спустя пять лет после съемок. А вот вторую часть - быстро. Как тут угадаешь? Недавно мы сняли еще один фильм - «Вернуть любой ценой». Он про события в Афганистане. Но когда его поставят в эфир, не знаю.

«А у нас во дворе». Понедельник - четверг, 21.30, Первый.