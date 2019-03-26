2019-03-26T02:23:24+03:00
Звезды

Ольга Бузова: «Годы идут, а тема моей груди, или её отсутствия, как всегда актуальна»

Обладательница нулевого размера оскорбила девушек с пышными бюстами
Ирина СУХАНОВА
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Ольга Бузова защитила скромный размер груди. Фото: Инстаграм и Евгения ГУСЕВА.Ольга Бузова защитила скромный размер груди. Фото: Инстаграм и Евгения ГУСЕВА.
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Ольга Бузова взяла перерыв в своем плотном рабочем графике и улетела отдыхать в Барселону. На отдыхе у поющей телеведущей появилось время пообщаться с поклонниками. И поговорить Бузова решила ни о чем ином, как о собственном бюсте. Ольга – обладательница почти нулевого размера, о чем ей периодически напоминают подписчики ее Инстаграма. Стоит только певице выложить на своей страничке фото в купальнике, как поклонники тут же пеняют ей за скромный размер груди и советуют обратиться к пластическому хирургу. Но Оля – сторонница натуральной красоты и считает: что выросло, то выросло. Именно на эту тему она и решила подискутировать с фолловерами.

- И, кстати, года идут, а тема моей груди, или её отсутствия, как всегда актуальна, - написала Бузова. - Во-первых, мои хорошие, поверьте, не в этом счастье. Во-вторых, «ничто так не старит женщину, как большая грудь. А женщина с маленькой грудью смотрится изящно до старости». Коко Шанель.

Подписчики Инстаграма телеведущей недоумевают: и что теперь делать обладательницам пышных бюстов вроде Анны Семенович, Наташи Королевой или Анны Седоковой? Миллионы поклонников считают их фигуры эталоном женственности, но Ольга, защищая собственные прелести, ненароком обидела всех девушек с аппетитными формами.

Тем временем фолловеры Бузовой уличили ее в подлоге. Дело в том, что цитаты Коко Шанель про маленькую грудь просто не существует.

- Ничто так не старит женщину, как слишком богатый костюм. Вот цитата Коко Шанель, - пишут Ольге в комментарих. – Про грудь Шанель ничего не говорила, не выдумывайте, Оля.

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GN И, кстати, года идут, а тема моей груди, или её отсутствия, как всегда актуальна
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Недостаток образования уже не раз подводил Ольгу. Например, телеведущая, закончившая Санкт-Петербургский университет с красным дипломом, не знает, как читать римские цифры. Неосведомленность в этом вопросе Оля продемонстрировала, сняв в прошлом году коротенькое видео-обращение к почитателям своего таланта. В ролике, размещенном на YouTube, телеведущая сидит на кровати в номере отеля.

- Мои хорошие, не теряйте меня, мне просто нужно немного поспать, потому что сегодня ночью не спала, - сообщила певица. – Вечером мы играем спектакль в Йошкар-Оле в ДК «Икс, Икс, Икс Победы». А я - в сон.

И с этими словами Бузова томно откидывается на постель, давая понять: Олю не будить.

Поклонники немедленно высмеяли звезду «Дома-2», просветив ее: «Икс, Икс, Икс Победы» на самом деле – йошкар-олинский Дворец культуры имени ХХХ-летия Победы. И читается как «тридцатилетие Победы».

К слову, красный диплом Ольга получила, закончив факультет географии. Но это не значит, что географию она знает на пятерку. Как-то в эфире программы «Вечерний Ургант» Иван Ургант спросил Бузову:

- Как КНДР расшифровывается, ты знаешь?

- Китайская народно-демократическая республика, - гордо объявила Бузова, вызвав истерику в зрительном зале.

- Олечка, прости, но Корейская, - поправил Иван телеведущую.

- Я же должна соответствовать своему образу, - попыталась отшутиться Бузова.

ИСТОЧНИК KP.RU

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