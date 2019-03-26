2019-03-26T03:04:17+03:00
Звезды

О боже, какой мужчина: Муж Лизы Боярской выложил в Инстаграм фото с голым торсом

Актер Максим Матвеев похвастался кубиками на прессе [фото]
Ирина СУХАНОВА
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Максим Матвеев время от времени балует поклонниц брутальными снимками. Фото: Инстаграм.Максим Матвеев время от времени балует поклонниц брутальными снимками. Фото: Инстаграм.
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36-летний Максим Матвеев время от времени балует поклонниц брутальными снимками: то выложит в Инстаграм фото с тренировки в фитнес-зале, то отчитается о фотосессии для известного бренда нижнего белья. Последняя фотография актера и вовсе заставила его подписчиц завидовать Лизе Боярской белой завистью: Максим опубликовал на своей страничке фото с обнаженным торсом. На прессе актера отчетливо видны кубики, которые он приобрел после многочисленных тренировок в фитнес-зале.

Стильной черно-белой фотографией Максим пригласил поклонников на свой спектакль «Кинастон» в театре Олега Табакова.

- «Кинастончик» сегодня будет. Ох, зажжем… - написал артист.

maxim_matveev_maxim_matveev_
Кинастончик сегодня будет...ох зажжем ... #максимматвеев #кинастон #театртабакова #театр
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Постановка «Кинастон» стала для Матвеева поистине судьбоносной. Ради этого спектакля он похудел почти на 20 килограммов. Матвеев играет актера шекспировского театра, исполняющего на сцене женские роли.

- Во-первых, режиссер поставил задачу похудеть. Во-вторых, сам персонаж такой эфемерный человек, что захотелось добавить ему невесомости, - рассказывал Максим.

Артист начал сбрасывать вес – и втянулся. Новые правила питания – есть дробно, небольшими порциями и только здоровую еду – очень понравились Максиму. Супруг Лизы Боярской полностью отказался от мяса и ест только рыбу. Во время рабочего дня Максим пользуется услугами фирм здорового питания, у которых он заказывает себе обед – в основном это салат, орешки и прочая легкая и низкокалорийная пища. Кроме того, актер всерьез увлекся йогой. И, наконец, Максим постоянно тренируется в фитнес-зале на силовых тренажерах: тягает железо и качает мышцы.

- Я стал шустрее, выносливее, и здоровее, конечно... Впереди новые цели! Во всём! Всем удачи и легкости! - рассказал артист в Инстаграме.

Кубики на прессе актер приобрел после многочисленных тренировок в фитнес-зале. Фото: Инстаграм.

Кубики на прессе актер приобрел после многочисленных тренировок в фитнес-зале. Фото: Инстаграм.

Актер с детства приучает к спорту и своего старшего сына Андрея. В выходные отец с сыном проводят время на скалодроме или совершают пешие прогулки по городу. Младший сын актера Григорий еще слишком маленький, чтобы принимать участие в спортивных забавах отца и брата. Лиза Боярская родила Гришу в декабре прошлого года, и пока единственное спортивное достижение малыша – прогулки с мамой в коляске.

Лиза и ее супруг фактически живут на два города — Москву и Санкт-Петербург. Елизавета служит в питерском театре, Максим - в столичном. Из-за этого Лизе приходится часто разлучаться с супругом. Боярская выросла в Санкт-Петербурге, но своим домом теперь считает Москву, где живут ее муж и сыновья. Чтобы играть на питерской сцене, ей приходится ездить между двумя городами несколько раз в неделю.

Максим Матвеев тоже плотно загружен и в театре, и на съемочной площадке: актер закончил сниматься в картине «Союз спасения» и уже занят съемками в новом фильме, подробностями о котором он пока не делится.

ИСТОЧНИК KP.RU

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