Ученые выяснили, почему красивые женщины редко становятся начальницами

Журнал Sex Roles всякими глупостями не занимается и если берется за публикацию исследований, то на интересную тему. В последнем номере журналисты озадачились вопросом: почему красивые женщины редко становятся руководители. Привлекли к обсуждению социологов, которые заявили, что это связано с эффектом "роковой женщины».

"Часто так бывает, что очень красивые женщины воспринимаются и мужчинами, и другими представительницами прекрасного пола как некая угроза для их жизни и спокойствия. Это бывает важно в тех случаях, когда нам приходится оценивать то, насколько мы готовы им доверять и верить в то, что они говорят", — рассказывает Ли Шеппард из университета штата Вашингтон в Пуллмэне.

В 2011 и 2013 годах две группы британских ученых выяснили, что люди с привлекательной внешностью в среднем обладают более высоким IQ и чаще устраиваются на более перспективную работу, чем люди с заурядными внешними данными.

При этом, как отмечают Шеппард и ее коллега Стефания Джонсон из университета штата Колородо в Боулдере (США), эти открытия противоречили данным, что большинство руководительниц высшего звена не могут похвастаться ослепительной красотой.

А тут еще в новостях всплыла история, как суд штата Айова оправдал врача-стоматолога, уволившего ассистентку из-за того, что "она была слишком красивой, сильно отвлекала его от работы и угрожала благополучию его семьи".

Тогда ученые решили провести социальный эксперимент: они придумали 30 вымышленных историй о появлении различных проблем или успехов в работе корпораций, которые возглавлялись привлекательными и невзрачными мужчинами и женщинами. Эти рассказы имели примерно одинаковое содержание, за исключением сферы работы компании, пола ее руководителя и его фотографии.

Все эти истории должны были прочитать две сотни добровольцев, набранных Шеппард и Джонсон в сети. По мнению ученых, они должны были оценить "правдоподобность" заявлений того или иного начальника и назвать того из них, кому бы они больше доверяли.

Так вот, мнения добровольцев по поводу красивых людей почти всегда совпадало.Они гораздо меньше доверяли привлекательных людям, чем некрасивым дамам и мужчинам с любой внешностью, причем сила этого недоверия никак не зависела ни от сферы работы вымышленной компании, ни причин появления у нее проблем.

Так, опрашиваемые, вне зависимости от их собственного пола, одинаково недоброжелательно относились к привлекательным женщинам, которые руководили как вымышленной IT-компанию, так и PR-фирмой или больницей, традиционно считающиеся "женскими" призваниями.

Этот "половой разрыв", по мнению ученых, связан с феноменом, который они назвали эффектом "роковой женщины". Корень его - в эволюции человека и заключается в том, что и мужчины, и женщины подсознательно считают красивых представительниц слабого пола опасными для своего собственной карьеры и семейного спокойствия. Первые видят в них угрозу для стабильности семьи, а вторые – потенциальную конкурентку.