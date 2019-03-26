Лариса Гузеева живет в большом доме, а Василиса Володина - в студии по соседству

Поклонники программы «Давай поженимся» уверены, что ведущие популярной передачи уже давно стали миллионерами. Благодаря известности, которой принесла им программа, они сделали собственный бизнес, который приносит им существенный доход. Говорят, что больше всех зарабатывает на своих услугах свахи Роза Сябитова, которая давно построила за городом большой дом со всеми удобствами. Впрочем, не жалуются на стесненные жилищные условия и Василиса Володина, и Лариса Гузеева. Так, актрисе возвел двухэтажный особняк в районе Куркино ее супруг – Игорь Бухаров. Здесь же, на северо- западе Москвы живет и астролог Володина. Только она с мужем и двумя детьми ютится в квартире-студии усовершенствованной планировки. На просторные апартаменты Василиса копила 12 лет. До этого она с мужем и дочкой жила в тесной двушке в Кузьминках, доставшейся ей от бабушки по наследству .

Поскольку сейчас Лариса и Василиса живут рядом, они иногда по-соседски заглядывают друг другу в гости. Один из таких визитов к Володиной Гузеева до сих пор не может забыть. Однажды на программе зашел разговор о женщинах, рожденных в год Тигра под знаком Овна, к которым Василиса и относится. Лариса не смогла промолчать и вспомнила историю, характеризующую коллегу как хозяйку. Потому что именно эти знаки считаются очень домовитыми.

- Пригласит бывало на суп грибной, - рассказывает Гузеева, - а сама, ла-ла. И пока мы с ней разговаривали, суп пригорел. И что вы думаете? Она все равно им угощает! Неважно, что там осталась на дне полторы ложки!

- А ты сидела, нахваливала! - обиделась Вася.

- Я из жалости, - ехидничает Гузеева, - правда Лелька (дочь актрисы прим. автора) до сих пор говорит: "Свари суп, как у тети Васи! Уж очень ей понравился».

Напомним, 3 января 2015 года Василиса Володина второй раз стала мамой, она родила сына Вячеслава. Однако, в декретный отпуск уходить не стала и вскоре вышла на съемки программы, которая сделала ее извес