Жасмин ответила на обвинения в покупке "китайского барахла"

Говорят, после после того как у супруга певицы Жасмин - Илана Шора возникли проблемы с законом, звезде пришлось умерить свои аппетиты в отношении дорогих вещей. Ведь если раньше красавица могла выложить в магазине 2-3 миллиона рублей за понравившуюся сумку или за туфли из кожи питона, то теперь старается экономить на шопинге. Более того, звезда готова рассмотреть и бартер: когда она надевает вечернее платье в обмен на рекламу и предложения начинающих брендов.

– Я стала очень часто работать с дизайнерами по бартерной системе, – откровенничала звезда. – Сейчас многие модные дома и молодые дизайнеры активно сотрудничают с артистами, которые их таким образом рекламируют и продвигают.

Впрочем, поклонники уверены, что певица даже порой покупает платья и на дешевых китайских сайтах. Так, увидев фото Жасмин с Успенской в сети, фанаты написали звезде, что точно такое же платье видели на китайском сайте ширпотреба. И неужели певица теперь отоваривается там?

– Жасмин, такое барахло можно купить и в Москве на рынках! – язвят фанаты. – Только у нас оно более качественное!

jasmin Друзья, сегодня свой день рождения отмечает неповторимая и очень любимая мной Люба Успенская.

Действительно, золотое платье в пайетках на известном сайте одежды стоит всего 2 тысячи рублей. Корреспонденты «Собеседника» не удержались и спросили, действительно ли Жасмин перешла на китайский ширпотреб. Звезда вопросу совершенно не удивилась.

– Я знаю об этих разговорах, – ответила певица. – Но платье на китайском сайте я не покупала. Более того, мне подбирает вещи стилист, а не я сама их ищу.

Судя по всему, певица не знает, где нашел платье ее помощник. Впрочем, сама певица в этом не видит ничего криминального.

– Мне по фигу: я готова к любым разговорам! – заявила певица. – Это на самом деле классно и говорит о том, что я совершенно обычный человек. Могу надеть не только бренды, но и даже китайские вещи. И очень этим горжусь!

Но скорей всего, по поводу того, что ей все равно певица немного лукавит. Ведь именно она стала героиней скандала, когда появилась на похоронах Началовой в позолоченном бентли. Поклонники тогда заявили, что такая ярмарка тщеславия в столь скорбный день была совсем неуместна.