«Ангел» plus-size? Новую модель Victoria’s Secret нашли слишком толстой

В 2012 году венгерская модель Барбара Палвин выплакала немало слез, когда после того, как она уже отснялась в съемке для новой коллекции Victoria’s Secret в итоге получила отказ руководства выпускать фотосессию в свет. Причина отказа была проста: девушка не дотягивает до параметров «ангелов», надо худеть. И Барбара серьезно взялась за себя, сбросив за год около 8 кг. Однако, новое предложение от известного бренда белья девушка получила только семь лет спустя но теперь с формулировкой ангел plus-size. То есть, все-таки опять не модель? Эта характеристика вызвало волну возмущения среди поклонников бренда, которые заявили, что если уж худышка Палвин для них слишком толстая, чтобы отнести ее к категории plus-size, то что уж говорить об обычных покупательниц, чьи стандарты далеки от модельных.

Один из постов в популярных пабликах вызвал особенно мощный отклик: более 16 тыс. комментариев собрало сообщение, в котором девушку называют первой моделью plus-size, получившей титул «ангела». «Она заслужила это», — написал блогер, приложив фото «пышнотелой» манекенщицы.

«Это неуважение не только к Палвин, но и к тем, кто действительно носит plus-size», «Палвин действительно назвали полной? Я звоню в полицию», «Удивляться ли тому, что девушки чувствуют себя такими неуверенными в мире, где Палвин — plus-size», — отозвались читатели в комментариях.

realbarbarapalvin So excited to be back with best team ever at the most beautiful location , Costa Rica !!! #SISwim19 @si_swimsuit

Достаточно одного взгляда на Барбару, чтобы понять: до истинного плюс-сайз ее еще очень далеко. Она не анорексична, но все-таки - талия у девушки составляет 24 дюйма, то есть 60 см. Какой же это «ангел-толстушка»?

realbarbarapalvin Done with work, going home to Hungary finally. ( p.s.: I won t be posting much on social media during the holidays. )

«Если она плюс-сайз, то я – грузовик», «У нее просто больше изгибов по сравнению с Беллой Хадид и Кэндалл Дженнер», «Неудивительно, что девушки и женщины так страдают от неуверенности в себе. Палвин носит, максимум, 10 размер одежды», - возмутились пользователи соцсетей.