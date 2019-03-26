На приеме в Белом доме президент США Дональд Трамп признался, что стал фанатом Александра Овечкина

25 марта хоккеисты клуба "Вашингтон Кэпиталз", которые в прошлом сезоне выиграли Кубок Стэнли, пришли на традиционный прием к президенту США. За последние годы немало россиян бывали у главы Америки. Последним был с "Питтсбургом" Евгений Малкин, который был у Трампа. Сейчас же русских сразу было трое, главным из которых - капитан "Вашингтона" Александр Овечкин.

- Это большая честь для нас быть здесь, встретиться с вами лично. Мы постараемся снова выиграть Кубок Стэнли. У нас та же команда, уже опытная команда. Попробуем сделать это снова - сказал на встрече с президентом США Овечкин.

Трамп, в свою очередь, пожелал удачи команде, предположив, что у "Вашингтона" получится снова это сделать.

- Где Иванка? Она его друг и большой фанат. Его называют Александром Великим. Он провёл всю карьеру, 13 лет, за «Вашингтон», и его трудолюбие и преданность команде окупились в прошлом сезоне. Он стал лучшим снайпером лиги. Это неплохой результат - заявил Дональд Трамп во время приема.

Имелся ввиду тот факт, что Иванка Трамп прошлым летом во время празднований "Вашингтона" сфотографировалась в компании Овечкина и других хоккеистов "Кэпиталз" с Кубком Стэнли.

Трамп даже сравнил Александра Овечкина с рекордсменом американских бейсбольных лиг Бэйбом Рутом. Правда, президент США в расчет взял результативность бейсболиста Рута и хоккеиста Овечкина, что само по себе несовместимо:

- 64 гола, больше, чем кто-либо другой в лиге. Как Бейб Рут! Кажется, в одном сезоне у него было больше хоумранов, чем у кого-либо ещё. В остальном он был не очень хорошим подающим, - пошутил Трамп.

При этом, Трамп в шутку нарочито неправильно произнес фамилию форварда Евгения Кузнецова:

- Кузнецнов повторил рекорд лиги по количеству передач в матче финала. Фантастика! - сказал президент США.

При этом, Трамп назвал себя фанатом Овечкина:

- У меня не осталось выбора, только как стать его фанатом. Овечкин — это нечто! Посмотрите на эти руки!

Хоккеисты "Кэпиталз" подарили президенту США золотую клюшку. На ней - дарственная надпись Дональду Трампу, а на клюшке указана дата, когда "Вашингтон" выиграл решающую игру финала Кубка Стэнли в прошлом сезоне - 7 июня 2018 года.

В этом сезоне, отметим, что у "Вашингтона" дела идут скромнее, чем в прошлом сезоне. Лучше всех в НХЛ играет "Тампа Бэй" во главе которой другой звездный русский - Никита Кучеров. А вот сам Овечкин в этом сезоне провел 75 игр, набрав 84 (48+36) очка. При этом, Александр - лучший снайпер лиги с 48 заброшенными шайбами.

Ближайшая игра у "Вашингтона" - 26 марта дома против "Каролины".