Конор Макгрегор объявил о завершении карьеры в смешанных единоборствах

Знаменитый ирландский боец ММА Конор Макгрегор объявил о выходе "на пенсию". Внезапно под утро 26 марта скандально известный спортсмен сказал, что завершает свою карьеру в смешанных единоборствах.

- Привет, ребята. У меня просто быстрое объявление. Я решил завершить свою карьеру в спорте, который формально называется "смешанные единоборства", начиная с сегодняшнего дня. Желаю всем моим старым коллегам успехов в их дальнейших состязаниях. Я теперь спокойно присоединюсь к бывшим партнерам по всему этому уже "на пенсии". С меня всем Пина Колада, - написал у себя в Твиттере ирландец.

Точные причины этого решения Макгрегор не назвал, однако же эта новость повергла в настоящий шок всех фанатов ММА и UFC в частности. Свой последний бой в главном промоушене смешанных единоборств Конор провел прошлой осенью против россиянина Хабиба Нурмагомедова и проиграл ему в четвертом раунде. После того боя вспыхнула драка, из-за которой Макгрегор получил дисквалификацию, которая завершается в апреле и Конор мог бы после этого спокойно выходить в октагон снова драться.

Однако же, теперь, выходит, что эпичного боя-реванша Хабиб Нурмагомедов - Конор Макгрегор не состоится. Фанаты в Твиттере уже шутят над ирландцем: "Ты не сможешь проиграть Хабибу дважды, если ты завершишь свою спортивную карьеру".