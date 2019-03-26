Россиянам грозят ростом платы за ЖКХ из-за умных счетчиков газа

Россиян опять пугают. Плата за ЖКХ в перспективе может вырасти на 5-10% из-за внедрения умных счетчиков газа. Этот проект Минэнерго оценивает в 385 млрд рублей. Как предполагается, устанавливать и обслуживать счетчики будут газораспределительные организации. Но затраты на это, скорее всего, придется оплатить потребителям.

Смысл супер-пупер счетчиков — система позволяет передавать данные дистанционно. Жильцам самим снимать показания, а кому-то этот процесс контролировать, не надо. Проблема только в том, что такой «умный» счетчик стоит примерно в пять раз дороже обычного - 11-15 тыс. руб. вместо 2-5 тыс. Большинству наших граждан такая плата «за удобство» определенно не понравится.

- Сейчас счетчики газа обязательно должны быть установлены при потреблении более 2 кубов в час на домохозяйство. Это в основном частный сектор, где отопление идет от газа. И — гораздо реже — квартиры с автономным газовым отоплением, - объяснили «КП» в пресс-службе «ЖКХ-Контроль». - Жители обычных городских многоэтажек могут не беспокоиться, при действующем законодательстве никто не может обязать их устанавливать такие счетчики. А кроме того, это и не имеет экономического смысла — с учетjм предполагаемых затрат. И для поставщиков газа, и для самих жильцов многоэтажек в случае с газом проще и выгоднее, чтобы оплата и дальше шла по нормативу. Если же говорить о наведении порядка в ЖКХ, то у нас во многих домах общедомовые счетчики тепла все еще не стоят и счетчики воды не везде есть. С точки зрения упорядочивания и большей прозрачности платежей они гораздо важнее.

Эксперты также напоминают, что «умные» счетчики электричества у нас пока стоят у 10% потребителей. Это при том, что, согласно принятому под конец 2018 года закону, их установка обязательна до 1 января 2022 года. «Умные» счетчики газа — пока идея на стадии обсуждения, так что беспокоиться о росте платы за ЖКХ именно из-за них в ближайшие пару - тройку лет определенно не стоит. Найдутся другие причины.