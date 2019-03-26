"Она достала нож и ударила меня в живот": девятиклассница московской школы попала в больницу

Вечером в понедельник, 25 марта, родители 16-летней ученицы московской школы 1598 заметили на животе дочки жуткую рану. Стали расспрашивать и девочка заявила, что днем в школьном туалете ножом ее якобы ранила одноклассница. О случившемся ученица 9 класса почему-то ни учителям, ни друзьям не стала рассказывать. Она сама перебинтовала рану, но через несколько часов ей стало плохо. Скорую вызвали родители.

В больнице ей наложили швы. К счастью, обошлось без повреждений внутренних органов. Но госпитализация ей все-таки потребовалась. Уже сегодня девочку опросят следователи.

- По данному факту проводится доследственная проверка , - сообщила "КП" Юлия Иванова, старший помощник руководителя СУ СК РФ по Москве.

Странное дело, но никто из одноклассников пострадавшей школьницы о случившемся ничего не знает. По их словам, девочка могла получить рану где угодно, но не в школе.

- Мы узнали, что она в больнице и были очень удивлены. Она тихая, скоромная и добрая девочка. Весь день она была в школе, ни разу с уроков никуда не выходила. Обвинения в адрес одноклассницы выглядит очень странно. Они вообще никогда не общались. А в тот день она ушла из школы раньше, было примерно 14.00 - рассказала "КП" одноклассница девочек, которая просила имя ее не называть.

Свою причастность к ЧП девочка отрицает. Директор тоже не верит, что ножевое ранение ученица получила в школе.

- 25 марта в девятом часу вечера поступила информация о том, что учащаяся 9 класса нашей школы получила травму и направлена в больницу. В этот день никаких конфликтов в стенах школы не было, девочка ушла домой после уроков. Это ситуация, естественно, находится на моем личном контроле, я нахожусь на постоянной связи с родителями девочки. Мы все надеемся на скорейшее выздоровление нашей ученицы и готовы приложить все усилия для того, чтобы восстановить реальную картину произошедшего , - сообщил "Комсомолке" директор школы №1598 Константин Петров.