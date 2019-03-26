На Украине бывшие каратели и полицаи получат льготы на коммуналку и проезд

Постаревших боевиков запрещенной в России ОУН-УПА на Украине признали участниками боевых действий. Этих бандеровцев приравняли в правах к ветеранам Великой Отечественной, которые сражались против немецкого фашизма в 1941-1945 годах. Закон поставил на одну доску бывших карателей и охранников концлагерей с теми, кто противостоял Гитлеру. Предоставил два десятка льгот, в том числе на оплату коммуналки, проезд в транспорте, медобслуживание. Заявления главы Украинского Еврейского комитета Эдуарда Долинского о том, что такой акт Киева дает возможность международным организациям, объединяющим жертв нацизма, подавать иски против руководства Украины, никого в этом самом руководстве не взволновал.

Зачем Порошенко и Ко приняли такой закон именно сейчас - об этом «КП» рассказал политолог Ростислав ИЩЕНКО.

- К этому давно все шло?

- Да, на Украине ветераны-бандеровцы уже и прежде приравнивались в ветераном Великой Отечественной, а сейчас список расширили максимально.

- 1200 бывших карателей теперь будут меньше платить за коммуналку?

- 1200 человек, оставшихся в живых — это либо охрана концлагерей, либо те, кто занимался карательными операциями вместе с зондер-командами СС в лесах, в еврейских гетто. Если кто-то из них скажет, что лично он ни в кого не стрелял и никого не сжигал, а где-то стоял в оцеплении — так и Геринг не летал на бомбежки Ленинграда и Москвы, а сидел в штабе! Но это не помешало приговорить его в Нюрнберге к смертной казни.

- Почему критика такого равенства перед законом карателей и освободителей, звучавшая в том числе в Европе, на Киев никак не подействовала?

- А почему она не подействовала на политиков в Прибалтике, где тоже бывшие нацисты, эсэсовцы, лысые или совсем седые ходят по центральным улицам балтийских столиц с лозунгами о победе в борьбе за независимость? И Европе - ее политическому истеблишменту — все-равно, она этого «не видит».

- Как относятся к этому закону на самой Украине?

- Настроения на Украине разные. И отрицание, и поддержка есть. Но существует и очень большая прослойка тех, кому все-равно. Среди них немало тех, кто уже в новых украинских учебниках прочитал, что УПА где-то когда-то с немцами боролась - в какой-то давней войне. Однако у большей части населения другие проблемы — речь идет просто о выживании.

- Отрицательного эффекта у этого закона не будет? На Украине живут десятки тысяч тех, кто является этническими евреями, исповедует иудаизм — этих людей не страшат подобные демонстративные акты власти?

- Вот глава украинского еврейского комитета Долинский много лет борется против возрождения пещерного антисемитизма на государственном уровне на Украине. Он сам, его сторонники не проголосуют за Порошенко - и принятие такого закона на это никак не повлияет. Но есть такие люди, как миллиардер Коломойский. Он называет себя «жидо-бандеровцем», братается с украинскими неонацистами и выдвигает собственного кандидата - как псевдо-альтернативу Порошенко. И в обществе - такой же раскол. Немало украинских евреев, которые резко отрицательно относятся к подобным манипуляциям с историей. Есть украинские евреи, которые делают вид, что им все-равно, прикрываясь лозунгом — «Украина независима», потому пусть делает что хочет. Лишь бы их не трогали. Но есть и евреи, которые это поддерживают, рассчитывая развить свой бизнес или политическую карьеру при сохранении нынешней власти.

- То есть подобные законы фиксируют раскол общества ?

- Да, он возник не вчера, и часто проходит по семьям. Начиналось всё уже при первом майдане, второй это усилил. В Гражданской войне человек зачастую случайно выбирает сторону, на которую он встает. Нельзя выделять социальную группу в обществе, которая бы выступала жестко за этот закон или против него.

- Это кость, брошенная националистам за неделю до выборов?

- Именно так и надо считать. Порошенко, очевидно, делает ставку на то, чтобы быть самым главным националистом на Украине. Часть радикалов против него — ориентированная на министра МВД Авакова. Часть радикалов, меньшая, за Порошенко. Но у Порошенко вообще уже нет другого варианта. Он ставит на русофобию. На радикализацию. Сам он изменить уже ничего не может. Двигается по этому пути - и пытается убедить радикалов, что он еще более радикален, чем они сами.