19 марта, за две недели до выборов президента Украины, действующий лидер страны Пётр Порошенко подписал указ с «чёрным списком» адресных санкций. Где перечислены 848 фамилий граждан России и ряда других стран, которые, по мнению официального Киева, представляют угрозу. «Персонам нон-грата» на три года запрещено въезжать в Незалежную или владеть там активами.

Среди фигурантов «чёрного списка» немало и действующих западных политиков. Скажем, депутат Берлинского городского парламента от партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) Гуннар Линдеманн, вся вина которого заключалась в том, что в прошлом году он привёз 20 килограммов конфет воспитанникам школы-интерната в Донецке и был наблюдателем на выборах в ДНР.

Кстати, партия «Альтернатива для Германии» — единственное крупное движение в ФРГ, выступающее за снятие антироссийских санкций и дружбу с Москвой. Возможно, поэтому в «чёрном списке Порошенко» оказались и другие «альтернативщики» — например, целый депутат Будестага от АдГ по имени Ульрих Ойме (Ulrich Oehme). Легко ли оказаться в киевском стоп-листе — и куда ушли миллиарды, которые Украине подарила Меркель? Об этом 59-летний политик рассказал в интервью «КП».

Жест Порошенко возмутителен

— Товарищ Ульрих, как так-то?

— О том, что нахожусь в «санкционном списке Порошенко», я узнал от вас, журналистов. Год назад я посещал Крым в качестве наблюдателя за президентскими выборами, после чего получил жёсткое письмо-предупреждение от украинского посла в ФРГ. Но в связи с нынешними санкциями я вообще не получал никаких официальных документов (то есть Киев не пытался, например, выслушать позицию самогО европейского политика, прежде чем объявлять его «персоной нон-грата» — прим. ред.).

— И какова ваша реакция на попадание в «чёрный список Порошенко»?

— Если это так, то мне весьма жаль. Будучи немецким депутатом, я питаю интерес к добрососедским отношениям как с Украиной, так и с Россией. И здесь я должен представлять интересы исключительно своей страны, Германии. Если для украинских санкций достаточного того, что я как член Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) выступил наблюдателем на выборах в Крыму, — то это возмутительно. В этой связи я на Украину больше не поеду. Но каких-либо неудобств от санкций не ощущаю. «Активов на Украине» у меня нет, изымать нечего.

«Для меня это не аннексия»

— Вернёмся к вашей работе в Крыму в качестве наблюдателя. Вы, наверное, общались с местными жителями (включая и русских немцев, коих там немало).

— Нахожу, что жители полуострова очень довольны тем, что на референдуме [весной 2014 года] их решение воссоединиться с Россией осуществилось.

— Запад и официальный Киев именуют это «аннексией».

— Для меня это не было аннексией. Аннексия — это насильственное присоединение чужой земли. Однако пять лет назад в Крыму насилия не было, о чём позаботились российские солдаты, удержавшие украинских военных от выхода из казарм. Кроме того, при явке на крымском референдуме в 83% при 96,7% голосов «за» получается, что подавляющее большинство крымчан — порядка 80% в абсолютных цифрах — выступили за воссоединение с Россией. Последовавшие затем антироссийские санкции являются незаконными и должны быть отменены.

Гранты Меркель растащили коррупционеры

— Между тем уже украинские санкции вводятся против немецких депутатов, хотя лидера вашей парламентской республики, Ангелу Меркель, в Киеве недавно принимали с помпой.

— Германия за последние годы влила в порошенковскую систему миллиарды евро [в качестве кредитов и просто безвозмездной помощи «на развитие демократии» — прим. ред.]. Но заметные изменения так и не наступили. Насколько мне известно, большая часть средств расхищена из-за коррупции. За годы своего правления президент Порошенко не продвинул мирный процесс по Минским соглашениям, а равно и не улучшил качество жизни украинцев. Что ж, мне интересно теперь, как в ближайшее воскресенье они проголосуют на выборах.