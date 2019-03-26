2019-03-26T18:22:14+03:00
Спорт

Туктамышева едет на командный чемпионат мира по фигурному катанию в Японию

Оглашен официальный состав нашей команды на турнир в городе Фукуока
Евгений НЕСЫН@evgeniy_nesin
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Федерация фигурного катания на коньках России назвала состав нашей сборной на командный чемпионат мира. Лиза - в команде.Федерация фигурного катания на коньках России назвала состав нашей сборной на командный чемпионат мира. Лиза - в команде.Фото: GLOBAL LOOK PRESS
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Федерация фигурного катания на коньках России назвала состав нашей сборной на командный чемпионат мира. Это - последний по сути крупный турнир в нынешнем сезоне. Соревнования пройдут в Японию и в женском одиночном катании за нашу команду выступит Елизавета Туктамышева, которая не попала на обычное мировое первенство, проиграв конкурентную борьбу Евгении Медведевой.

Кроме Туктамышевой в составе команды - ее близкая подруга Софья Самодурова. Софья и Лиза - воспитанницы Алексея Мишина. Самодурова в этом сезоне выиграла чемпионат Европы в Минске, но на мировом первенстве осталась без медалей.

Полностью состав сборной России на командный чемпионат мира таков:

женщины: Софья Самодурова, Елизавета Туктамышева;

мужчины: Михаил Коляда, Александр Самарин;

танцы на льду: Виктория Синицина и Никита Кацалапов;

спортивные пары: Наталья Забияко и Александр Энберт.

Командный чемпионат мира по фигурному катанию 2019 пройдет в японском городе Фукуока с 11 по 14 апреля. При этом, надо отметить, что Елизавета Туктамышева уже несколько дней как находится в Японии, куда отправилась в последний день чемпионата мира по фигурному катанию.

ИСТОЧНИК KP.RU

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