Противозачаточные пилюли для мужчин прошли клинические испытания

Новые метод контрацепции для мужчин прошел фазу первую фазу испытаний по безопасности. Таблетки с содержанием гормонов работают наподобие женскоих пилюль. Только томозят выработку сперматозоидов. Причем не снижая либидо.

В таблетках содержится два гормона – прогестин (подавляет продукцию тестостерона) и тестостерон (восполняет недостаток естественного тестостерона). За счет этого таблеточного тестостерона ученые и добиваются поддержания мужской силы на прежнем уровне.

Исследование проводилось на 30 мужчинах. О результатах сообщили на ежегодном конгрессе эндокринологического общества. Главный исследователь доктор Кристина Ванг из Института Биомедицины (Лос-Анджелес) считает, что полученные результаты значительно приблизили ученых к появлению эффективного и обратимого метода мужской гормональной контрацепции.

-Для женщин существует большое количество методов контрацепции, - отмечает доктор Ванг. - А для мужчин прежде не было ничего подобного гормональной контрацепции. И это подразумевает неравнозначное отношение к полам.

В общем-то, над созданием таких пилюль ученые бились давно. Но все упиралось в побочные эффекты - из-за снижения выработки половых гормонов тут же снижалось либидо и пропадала эрекция. Но, кажется, это удалось преодолеть: в представленном исследовании подобных эффектов не наблюдалось. Только 5 мужчин из 30 испытывали незначительно снижение либидо, а 2 легкую эректильную дисфункцию. Однако, это никак не повлияло на их сексуальную активность. После прекращения приема препарата уровень гормонов возвращался к норме.

Исследование оценивало только безопасность метода и его способность подавлять гормоны. Ученые пока не изучали эффективность предотвращения беременности. Этот эффект, строго говоря, еще пока не доказан, хотя, конечно, наиболее вероятен. Так что теперь необходимо подтвердить эти многообещающие результаты в более крупных исследованиях.

Команда Ванг вначале планирует провести подобный, но более длительный эксперимент. Затем нужно будет набрать тысячи пар, которые в течение нескольких лет будут тестировать, на сколько эффективно пилюли предотвращают беременность. Короче, ждать придется еще как минимум 10 лет.

Это не единственный метод мужской контрацепции, над которым работает команда доктора Ванг. В более далеких перспективах, например, разработка контрацептивного геля, который можно будет наносить на поверхность кожи рук, предплечья.