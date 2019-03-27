Хелен Миррен приехала в Россию с орденом за Русско-японскую войну

Хелен Миррен, несмотря на ее 73 года, по-прежнему является одной из самых активных актрис в мире. И дело не только в количестве съемкок - она путешествует по миру, интересуется футболом, выступает за равные права между мужчинами и женщинами.

Может и на красной дорожке «Оскара» махнуть поднесенную ей поклонником рюмку текилы, как в нынешнем году. На днях актриса, получившая «Оскар» за исполнение роли королевы Елизаветы II, прилетала в Москву, чтобы стать специальным гостем на Второй международной премии BraVo в области классической музыки. Мы встретились с дамой Миррен (дама - это такой же титул, как сэр, который дается исключительным личностям Великобритании) и поговорили с ней о ее российских корнях, «Игре престолов» и молодости души.

«Отвратительных женщин играть веселее, чем милых дамочек»

- Вы приехали на премию BraVo, а как вы относитесь к классике?

- Мой папа играл на виоле в Лондонском филармоническом оркестре еще до Второй мировой войны. Мы росли погруженными в эту музыку. Родители не позволяли нам слушать рок-н-ролл - только классику. Конечно же, в такой ситуации начинаешь бунтовать и слушать то, что тебе запрещают. «Петю и волка» Прокофьева - можно, Элвиса Пресли - нельзя. Но сейчас я понимаю, что тогда у меня сформировался вкус к хорошей музыке. Я обожаю классику, в том числе и российских композиторов, например, Чайковского.

- Для вас важно было вручить премию BraVo именно в классических номинациях?

- Это огромная честь для меня. Просто хотя бы постоять на сцене Большого театра... Я готова на все ради этого! Я никакой не «культурный сноб», я люблю все виды искусства. Истории наций рассказываются нашим потомкам через искусство. И артисты для меня - самые важные люди в любой культуре.

На шее у Хелен Миррен, урожденной Елены Мироновой, орден Святого Станислава 2-й степени. Им был пожалован дед актрисы - Петр Васильевич Миронов, офицер царской армии, участник Русско-японской войны. Убежденный монархист после революции эмигрировал в Велик

- Я увидела у вас в Инстаграме трон императрицы Екатерины с вашей подписью «Нет места лучше дома». Шутки шутками, но вы снова снимаетесь в роли венценосной особы, но уже российской (в британском мини-сериале «Императрица»). Есть ли разница в том, чтобы играть британскую королеву и нашу?

- Огромная. У Екатерины была полная власть над всеми важными процессами в стране. Она могла делать все, что хочет. У королевы Британии, конечно же, такой власти нет. Но и общее тоже есть. Я думаю, что монаршие особы верят, что они Богом избраны. Иначе вся концепция монархии разваливается. Сразу начинаются вопросы: «Почему она, а не кто-то другой?». Мне кажется, что ваша Екатерина II была более прагматичной, чем наша королева Елизавета II. Более активной, контролирующей, смелой. Когда я готовилась к съемкам, то изучала ее биографию, и она произвела на меня огромное впечатление. Но она была наказана историей, потому что мужчины, которые тогда стояли у руля, не любили женщин, облеченных властью. Нет, в то время у женщин не было больше прав, но они были более открытыми и раскованными, у них была сексуальная свобода, им было позволено быть такими. Только после их смерти люди стали относиться к этому очень критически, к их «распущенности».

- Вы являетесь для многих воплощением сильной женщины - либо играете королев и императриц, либо крутых женщин.

- Да, скоро выходит фильм «Анна», где я играю даму из КГБ. Отвратительную женщину.

- Вы не против играть отвратительных женщин?

- Это веселее и намного интереснее, чем играть милую дамочку.

За роль правительницы Великобритании Елизаветы II в фильме «Королева» Хелен Миррен была награждена премией «Оскар». Фото: Кадр из фильма

«Я надела награду моего деда в знак уважения к России»

- Я узнала, что вы проходили пробы в фильм Андрея Тарковского «Жертвоприношение». Расскажите про вашу встречу.

- Мы встречались с Андреем Тарковским в Лондоне. Говорили о возможности работать вместе, но, к сожалению, этого не случилось. Мне очень жаль, потому что он один из величайших режиссеров.

- А фильмы других российских режиссеров произвели на вас впечатление?

- Конечно, например, «Левиафан». Это замечательная работа. Очень грустная и трагичная. У меня русская душа, и я знаю, о чем говорю.

- В одном из интервью вы, упоминая Меланию Трамп, сказали: «У нас, у славян, темные души». Что вы имели в виду?

- Под «темными» я подразумевала «глубокие». Наши души могут быть и темными, но все же русские известны тем, что глубоко все чувствуют - большого сюрприза тут нет.

Хелен Миррен сейчас снимается в британском сериале «Императрица» в роли российской самодержицы Екатерины II. Фото: HBO

- У вас на блузке, я вижу, приколот русский орден. Почему?

- Это орден одного из моих русских дедов. Когда он умирал, отдал их моему отцу. А когда отец умирал, он передал их моей матери. У деда было четыре или пять наград за участие в Русско-японской войне. Что они означают - я не знаю, но надела его сегодня, чтобы выразить уважение моему деду и его стране. Он был иммигрантом из России и готов был отдать все, чтобы вернуться на родину. Но не мог этого сделать. И я, выходит, вернула на родину хотя бы его орден.

- Вы столько работаете, но при этом у вас еще остаются силы путешествовать, смотреть футбол, болеть за права женщин. У нас многие и в 30 лет так не могут. Как вы восстанавливаетесь?

- О, поверьте, я бы с удовольствием лежала в кровати, спала или смотрела кино. Но мне интересно жить. Мы, артисты, как цыгане, постоянно перемещаемся по всему миру. И если у вас нет любопытства, то жизнь ваша скучна и жалка. Я, конечно, не то чтобы молода, но мне помогает чувствовать себя бодрой такая кочевая жизнь. Я редко сплю в одной и той же кровати больше трех месяцев подряд. Возвращаюсь домой, но пробыть на одном месте долго для меня невозможно.

- Когда вы ленитесь, смотрите ли вы сериалы? Есть те, которые ждете?

- «Игру престолов» и «Очень странные дела» - оба жду, я от них зависима. «Игра престолов» - это что-то невероятное, считаю, что Джордж Мартин - настоящий гений, его книги написаны так, что позволяют по-настоящему почувствовать мир, о котором он рассказывает. И я думаю, что историкам надо брать с него пример - Джордж Мартин погружает тебя в повествование и создает иллюзию, что ты и правда в нем живешь.