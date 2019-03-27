55-летний Николас Кейдж женится на 23-летней подруге

Николас Кейдж решил в четвертый раз связать себя узами брака: 55-летний голливудский актер собирается жениться. Новой избранницей звезды фильмов «Покидая Лас-Вегас» и «Без лица» стала 23-летняя голливудская визажистка Эрика Койке. Как сообщает People.com, Кейдж подал заявку на получение лицензии на брак.

Пара вместе чуть больше года: об отношениях Николаса и Эрики стало известно в прошлом году. Папарацци засекли влюбленных в Пуэрто-Рико, где Кейдж снимался в фильме «Приманка». Затем их видели вместе на свидании в Лос-Анджелесе. И вот теперь Николас решил сделать свою подругу законной женой.

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Артист был женат трижды, и последний его брак закончился печально. В 2016 году Кейдж расстался с женой Элис Ким после 11 лет совместной жизни. В свое время их свадьбу считали мезальянсом: Кейдж, отпрыск одной из самых известных голливудских семей и племянник режиссера Фрэнсиса Форда Копполы, познакомился со своей избранницей в 2004 году в ресторане Лос-Анджелеса, где она работала официанткой. Ким тогда было всего 19 лет. Это была любовь с первого взгляда: уже через два месяца после знакомства пара объявила о помолвке, а через четыре – сыграла свадьбу.

Элис родила Кейджу сына, которого они назвали Кал-Эл – в честь Супермена, которого всегда мечтал сыграть Николас. Между тем, жизнь супругов никогда не была гладкой. В 2011 году полиция арестовала актера за домашнее насилие. Дело было в Новом Орлеане, где актёр владел особняком. Водитель такси заметил Кейджа и его жену Элис стоящими на тротуаре - парочка слишком громко выясняла отношения. Актёр был сильно пьян, он кричал на супругу, а потом схватил ее за руку. Бдительный таксист позвонил в полицию. Примчавшиеся на зов стражи правопорядка посоветовали Кейджу и его жене пойти домой. В ответ артист принялся кричать: «Почему бы вам просто не арестовать меня?» Что полицейские и сделали. Позже артиста отпустили под залог в $11 тысяч.

В 2016 году Кейдж расстался с третьей женой Элис Ким после 11 лет брака.Фото: GLOBAL LOOK PRESS

До Элис Кейдж был дважды женат: первый брак с актрисой Патрисией Аркетт продлился шесть лет: супруги расписались в 1995 году, а в 2001-м развелись.

Второй раз Кейдж сыграл свадьбу с Лизой Марией Пресли, дочерью Элвиса Пресли, которая была до этого замужем за Майклом Джексоном. Николас и Лиза расстались в 2002 году через три месяца после бракосочетания. Так же у Кейджа есть сын от гражданского брака с актрисой Кристиной Фалтон.

Проблемы у Кейджа появились не только в семейной жизни, но и с деньгами. Во время кризиса 2007 года Николас потерял миллионы из-за того, что дома, которые он приобретал по всему миру ради выгодного вложения средств, резко упали в цене. Актер всю свою блестящую карьеру скупал поместья и особняки. Особенную страсть Кейдж питал к старине: в середине 2000-х годов он купил сразу три старинных замка – один в Германии и два в Великобритании. Увы, замки требовали слишком много денег на реставрацию и совершенно не оправдали вложенных в них средств.

Второй раз Кейдж сыграл свадьбу с Лизой Марией Пресли, дочерью Элвиса Пресли.Фото: GLOBAL LOOK PRESS

А в 2009 году налоговая служба США передала в суд дело о неуплате актёром налогов: он задолжал государству 6,2 млн. долларов, которые за несколько лет из-за пеней и штрафов превратились в 14 миллионов. Из-за долгов актер был вынужден распродать почти все имущество, недвижимость и частный самолет. В 2015 году Николас практически стал банкротом. Из шикарного особняка в престижном районе Лос-Анджелеса Бель-Эйр (выставленного на продажу за 35 миллионов) Кейдж перебрался в съемную квартиру в Лас-Вегасе и был вынужден на всем экономить.