«Ледниковый период. Дети»: ускользающая детвора

- В 2018 году наша телепередача завоевала ТЭФИ как лучший телевизионный проект о спорте, поэтому мы решили снимать второй сезон, - говорит продюсер и один из наставников проекта Илья Авербух. - Сейчас на наш кастинг пришло гораздо больше детей, чем в прошлом году, и это явно говорит о том, что идею успешно приняли.

Однако даже самые лучшие идеи порой нуждаются в доработке, поэтому в новом сезоне нас ждут новые правила.

В прошлом году, как известно, все дети соревновались вместе. И не важно, мальчик ты, девочка или танцуешь с кем-то в паре. В финале, правда, победителей выбирали в разных категориях, но во время съемок детей не делили между собой. На этот раз девочки изначально будут соревноваться с девочками, мальчики - с мальчиками, а танцоры - с танцорами. Каждый из наставников наберет себе по тройке в каждой из дисциплин.

А вот список наставников не изменился - в него, помимо уже упомянутого Ильи Авербуха, опять вошли Татьяна Навка, Роман Костомаров и Максим Траньков. В жюри тоже стабильность - председателем остается строгая Татьяна Тарасова.

А вот в дуэте ведущих есть изменения. Первым сезоном, напомним, рулили Алексей Ягудин и Евгения Медведева. Но в этом году фигуристке не до съемок в телешоу, и ей на замену пришла Алла Михеева. На коньках она, к слову, стоит уверенно - Алла была участницей взрослого «Ледникового периода» и в паре с Максимом Марининым стала одной из финалисток.

- Дети - то, к чему я всегда стремилась, - говорит Алла.- У Леши Ягудина их двое, у меня их нет. И вдруг сразу много! И их даже не надо ничему учить: они и на коньках стоять умеют, и катаются лучше меня. Наконец-то сбылась моя мечта - много детей и никакой ответственности за них!

Что касается процедуры отбора участников, то сначала все претенденты должны были прислать видео своих выступлений. После этого лучших пригласили в Москву, чтобы они вживую продемонстрировали свои умения. Всего на кастинг позвали 50 участников. В течение трех отборочных программ эти дети будут кататься перед будущими наставниками, а те уже решат, кого брать в свои команды.

- В этот раз у нас есть конкурсанты из Чехии, Германии, Японии, Америки и Канады, - отмечают создатели программы. - Так что проект стал международным.

Возраст участников в одиночном катании - 8 - 11 лет. Пары постарше - до 14 лет.

- Этих детей покажут на Первом канале, на них будет смотреть вся страна, многие из них станут народными любимцами, - рассуждает Татьяна Навка. - Возможно, что кто-то из них уже через несколько лет выступит на Олимпийских играх.

А В ЭТО ВРЕМЯ

Как поживают герои первого сезона?

Победительница среди девочек Лиза Берестовская рассказала, что у нее этот сезон выдался сложным: сначала она участвовала в соревнованиях, заняла в Австрии первое место. Но потом, оттачивая на тренировке четверной тулуп, получила травму. Из-за этого пропустила первенство Москвы и России.

Серебряный призер среди мальчиков Максим Белявский после проекта перешел из одинцовской школы фигурного катания в ЦСКА, весь год выступал по разряду КМС (кандидат в мастера спорта). И почти на всех соревнованиях занимал первые места. Говорит, что участие в телешоу сильно изменило его жизнь.

А победитель проекта Арсений Федотов продолжает заниматься у Этери Тутберидзе. В этом году он стал лучшим в своей возрастной категории на первенствах Москвы и России.

«Ледниковый период. Дети».

С 31 марта по воскресеньям, 16.55, Первый.