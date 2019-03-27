2019-03-27T01:55:06+03:00
Здоровье

Ученые развеяли главный миф о вреде прививок

Каждое утро на Первом канале известная телеведущая и врач Елена Малышева рассказывает, как обустроить свой быт так, чтобы жить было не только здОрово, но и здорОво
Алина МАКЕЕВА
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Если думаете о безопасности малыша, прививать его нужно!Если думаете о безопасности малыша, прививать его нужно!Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
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А для тех, кто не успел к эфиру, мы напоминаем о самых интересных темах программы.

Антипрививочное движение развивается не только в России. По всему миру люди отказываются от вакцинации. И это привело к тому, что ВОЗ сочла это проблемой, угрожающей человечеству. Сейчас, например, из-за массовых отказов от прививок поднялась волна практически побежденной в XX веке кори.

И вот наконец опубликованы результаты совсем свежего исследования, которые, похоже, напрочь разбивают один из главных аргументов антипрививочников. В Дании в течение 10 лет начиная с 2009 года наблюдали всех родившихся детей - как привитых, так непривитых. Особенно ученые и медики обращали внимание на то, кололи ли ребенку вакцину «корь-краснуха-паротит». Именно ее долгие годы подозревали в том, что она запускает механизм развития нарушений, приводящих к аутизму.

Что такое расстройство аутистического спектра (РАС) и почему родители его так боятся? Грубо говоря, это нарушение развития ребенка, при котором искажается его восприятие мира и себя в этом мире. Он не может справиться с эмоциями, понимать их у других людей, фокусироваться, взаимодействовать с окружающими. Расстройство может проявляться в той или иной степени у разных детей: в легкой форме быть практически незаметным или в очень тяжелой, когда взаимодействие даже с близкими людьми крайне затруднено. Причем аутизм - это не болезнь, это особенность развития. И лечения его не существует. Поэтому опасения родителей отчасти понятны.

В поле зрения датских врачей за эти годы попало больше 650 тысяч младенцев, которые так или иначе развивались, подхватывали самые разные болезни. В итоге спустя 10 лет исследований выяснилось: у невакцинированных детей РАС встречается на 17 процентов чаще!

То есть вакцина не только не стала спусковым крючком для развития нарушений, цифры демонстрируют как раз обратное. И этот довод был бы решающим в споре тех, кто прививается, и антипрививочников. Но последние чаще опираются на эмоции, а не на логику.

Кстати, поддержать прогрессивное человечество, ратующее за вакцинацию, решил Марк Цукерберг, основатель одной из самых крупных социальных сетей Facebook. Он постановил: антипрививочные статьи и посты в его сети будут блокироваться и удаляться. Поскольку такое поведение несет угрозу для общества, разрушая коллективный иммунитет против страшных болезней.

Смотрите «Жить здорово!». С понедельника по пятницу, 10.55, Первый.

ИСТОЧНИК KP.RU

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