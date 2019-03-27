2019-03-27T02:27:35+03:00
Звезды

Умер исполнитель роли графа Калиостро в "Формуле любви"

Нодар Мгалобишвили скончался на 88-м году жизни
Ольга ЛИБГАРДТ
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Нодар Мгалоблишвили получил известность в России после фильма "Формула любви", где сыграл роль графа КалиостроНодар Мгалоблишвили получил известность в России после фильма "Формула любви", где сыграл роль графа КалиостроФото: кадр из фильма
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В Тбилиси на 88-м году жизни скончался заслуженный артист Грузии, актер театра и кино Нодар Мгалоблишвили. Он получил известность в России после фильма Марка Захарова "Формула любви". Актер сыграл роль графа Калиостро.

Народный артист Грузии скончался 27 марта, сообщает грузинский Первый канал. Нодару Мгалоблишвили было 87 лет. В последние месяцы он тяжело болел.

Мгалоблишвили начал работать в драматическом театре имени Котэ Марджанишвили в 1954 году. Самыми знаменитыми театральными ролями стали Яго ("Отелло"), Освальд ("Привидения"), Актер ("На дне").

Нодар Мгалоблишвили в роли "крестного отца" московской мафии. Кадр из фильма "По имени Барон"

Нодар Мгалоблишвили в роли "крестного отца" московской мафии. Кадр из фильма "По имени Барон"

В кино Нодар Мгалоблишвили дебютировал в 1958 году. Снимался в основном у грузинских кинорежиссеров. Всесоюзную известность получил, сыграв графа Калиостро в фильме "Формула любви" Марка Захарова. Он также сыграл роль "крестного отца" московской мафии в сериале Дмитрия Светозарова "По имени Барон".

Всего в фильмографии актера более 30 ролей. В последний раз он появлялся на экранах в сериале "Возмездие" 2011 года.

Нодар Мгалоблишвили в сериале "Спецназ"

Нодар Мгалоблишвили в сериале "Спецназ"

Мгалоблишвили был заслуженным артистом Грузии с 1976 года и народным артистом - с 1979 года. В 2001 году в знак протеста отказался принять одну из высших государственных наград Грузии - "орден Чести". Он заявил, что власти отняли у него достоинство, поскольку после нескольких десятков лет работы в ведущем театре страны "вынудили обращаться за помощью к друзьям в России и просить их предоставить какую-нибудь роль в любом фильме, чтобы заработать немного денег".

Формула любви: Калиостро об истине.

ИСТОЧНИК KP.RU

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