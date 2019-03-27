Алина Кабаева рассказала о семье: «У меня никогда не было амбиций. Мною двигала любовь»

Знаменитая гимнастка Алина Кабаева рассказала о своей семье и детстве, проведенном в Ташкенте. Спортсменка до сих пор с теплотой вспоминает годы, когда она жила в столице Узбекистана. Девочка росла среди людей разных национальностей, и ее всегда окружала атмосфера дружелюбия и взаимной поддержки.

- Я не только родилась – я выросла в интернациональном окружении, – рассказала Алина в интервью журналу «Аэроэкспресс». – В нашем доме жили семьи самых разных национальностей. Жили, кстати, очень дружно, такой большой семьей. Соседи поддерживали друг друга и реально помогали. Отношения между людьми были искренние и дружелюбные. Ссоры, конечно, случались, но в них никогда не было ненависти.

В Ташкенте Кабаева жила с рождения и до десяти лет. В этом возрасте мама увезла ее в Москву, к прославленному тренеру по художественной гимнастике Ирине Винер. Но именно в Ташкенте Кабаева сделала первые шаги в спорте, которые впоследствии привели ее к титулу олимпийской чемпионки.

- У меня было совершенно безмятежное и счастливое детство, – вспоминает Алина. – Сейчас я понимаю, что во многом это связано с нашим домом, с нашим интернациональным двором, где не было чужих детей.

Алина Кабаева с участницей детского фестиваля художественной гимнастики "Алина-2018". Фото: соцсети.

Алина родилась в спортивной семье: ее мама, Любовь Михайловна, занималась баскетболом, отец, Марат Кабаев — футболом. По словам спортсменки, она с юных лет мечтала стать фигуристкой. Но ледовых площадок в жарком Ташкенте не хватало, и родители предложили ей заняться гимнастикой.

- Мама еще до моего рождения была знакома с этим видом спорта, потому что баскетбольная команда, в которой она играла, тренировалась в одном зале с гимнастками, - рассказала Алина. - Мама наблюдала тренировки Ирины Виннер и тогда же про себя решила, что если у нее родится девочка, она отдаст ее в художественную гимнастику, и только к этому тренеру.

Девочку отдали в секцию художественной гимнастики в 3,5 года. А в 10 лет Алина и ее мама отправились покорять Москву. Кабаева признается, что у нее никогда не было больших амбиций и желания прославиться: ею всегда двигала исключительно любовь к художественной гимнастике.

- У меня никогда не было желания стать лидером. И амбиций не было, - говорит спортсменка. - Мною двигала любовь к этому виду спорта, я обожала художественную гимнастику и с большим удовольствием поднималась по ее ступенькам.

Все свое детство и юность Алина провела на чемоданах — юная звездочка постоянно участвовала в соревнованиях и сборах, и вместе с нашей сборной посмотрела почти всю Россию и многие страны мира. С тех пор Алина обожает путешествовать и справедливо считает, что в нашей стране есть много красивых мест.

- Я, например, мечтаю побывать на Чукотке, посмотреть Владивосток, увидеть Камчатку, - говорит спортсменка. - Мне очень нравится путешествовать, но жить я люблю только в России и всегда радуюсь, когда возвращаюсь домой.

К слову, о своем первом знакомстве с будущей чемпионкой недавно рассказала ее тренер Ирина Винер-Усманова. Тренер российской сборной дала интервьюю Владимиру Познеру в его авторской программе «Познер» на Первом канале.

Алина Кабаева и ее тренер Ирина Усманова-Винер.Фото: Агентство городских новостей "Москва"

- Приехала ко мне женщина, которую зовут Любовь Кабаева, и привезла свою дочь из Ташкента. Оказывается, когда-то, когда она занималась баскетболом, она зашла в зал и увидела, как я тренирую. Мы не знали друг друга, но она подумала: «Если у меня будет дочь, я отдам ее тренироваться к этой женщине», - вспоминает Ирина Винер. - Так она и сделала. Привезла ко мне девочку, которой уже было 10 лет. Узнав это, я сказала, что она уже старушка.

Хотя по всем стандартам заниматься с Алиной было уже поздно, Ирина Александрова разглядела в девочке большой потенциал.

- Когда я ее увидела — ее голливудскую улыбку, ангельский свет в глазах, эту красоту, ее движения, и все, что олицетворяло ее тело... Я сказала ее маме: досвидос, уезжай в Ташкент, ребенок остается. Она, правда, толстенькая, но мы ее ухудеем, - рассказала Ирина Винер. - Через месяца два я позвонила маме и попросила ее вернуться. Я сказала ей: твоя дочь будет звездой, а дочери нужна мать. Так мы с Любой рука об руку, душа в душу подняли такую гимнастку.