Как сделать отдых в России дешевле: туроператоры и отельеры предложили свои идеи главе Ростуризма

Глава Ростуризма Зарина Догузова встретилась с туроператорами, занимающимися отдыхом в России. Главная тема для обсуждения: что нужно сделать, чтобы путешествовать по стране стало удобнее и дешевле. Согласитесь, вопрос этот важен не только для турбизнеса, но и для отпускников.

Зарина Догузова совсем недавно возглавила Федеральное агентство по туризму, меньше двух месяцев назад.

- Сейчас формирую команду. Вместе с Минэкономразвития вырабатываем новую стратегию развития туризма. Нам нужен качественно новый рывок в отрасли, - рассказала она в начале встречи.

Одна из идей Зарины Догузовой - создать при Ростуризме дискуссионную площадку и рабочие группы по ключевым темам (детскому туризму, например, или санаторному отдыху). Логично, чтобы задачи и способы развития туризма обсуждали не только чиновники, но и практики, которые в отрасли работают уже не один десяток лет. На встрече 26 марта были, например, руководители таких гигантов, как “Интурист”, “Библио Глобус”, TUI Russia, компаний “Алеан” и “Дельфин”, занимающихся внутренним туризмом больше 25 лет.

- Нам важен диалог государства и бизнеса. Ростуризм в новом формате – это открытое ведомство, как для турбизнеса, так и для граждан. Мы хотим получать обратную связь по всем проблемам и сложностям, предложениям и идеям. Потому что все должно работать на единый результат: и стратегия развития туризма, и федеральная целевая программа, и любые инициативы, - уверена Зарина Догузова.

Итак, какие идеи прозвучали? Главная - ввести налоговые льготы за отдых в России. А вот для кого – есть варианты.

Для отелей:

- Сейчас от НДС освобождены медицинские услуги и санаторные путевки. Поэтому практически все курортные отели стараются получить медицинскую лицензию. Однако в налоговом кодексе записано, что НДС не облагаются также услуги по организации отдыха. То есть, по сути, все отели и пансионаты. Но во многих регионах, в том числе в Краснодарском крае, налоговики применяют эту льготу лишь к санаториям, а от гостиниц требуют оплаты НДС, - поделился гендиректор туроператора “Алеан” Илья Уманский.

Понятно, что в итоге отельеры закладывают налог и в цены для отдыхающих. А стоимость для большинства отпускников критична.

- Именно цена – главный фактор при выборе отдыха в России. Потому что по качеству услуг российские курорты проигрывают большинству зарубежных, - констатирует генеральный директор “Библио Глобуса” Ирина Костенко. “Библио Глобус”, кстати, рекордсмен: за прошлый год отправил на отечественные пляжи 1,5 миллиона человек.

Для авиакомпаний:

- Есть предложение освободить от НДС все внутренние авиаперелеты. Сейчас чартерный рейс в Анталью часто стоит дешевле, чем в Сочи, - присоединяется гендиректор “Интуриста” Виктор Тополкараев. - А мы должны рассматривать наши курорты в конкуренции с Турцией, Болгарией, Грецией.

Для самих отпускников:

- Надо давать льготы не бизнесу, а самим туристам, ведь именно они принимают решение, куда ехать в отпуск: на российские курорты или за границу, - предлагает генеральный директор сервиса бронирования отелей Островок.ру Феликс Шпильман. - Сейчас очень просто получить налоговый вычет за медицинские услуги. Нужно сделать то же, самое и за отдых в России. Съездил, отдохнул – по итогам года получил 13% возврата НДФЛ. Для этого нужно внести очень простую поправку в налоговый кодекс.