Жаворонки врут вечером, а совы - утром

В марте во всем мире отмечают Международный день сна. И, как водится, к празднику поспевают новые научные исследования. Разбираем самые интересные.

Худеть в постели

Оказывается, правильный сон помогает сбросить лишние килограммы!

Как объяснили эксперты, хронически недосыпающий человек в среднем употребляет в сутки почти на 40% больше калорий, чем ему требуется. Плохой ночной сон виноват в том, что гормон голода начинает вырабатываться неправильно. Так что, высыпаясь, мы худеем. Правда, если на ночь не наедаемся. Последний перекус рекомендуют сделать за два-три часа до того, как отправиться на покой. А еще хороший сон доказанно укрепляет иммунитет и продлевает молодость - за счет выработки гормона мелатонина.

Эксперты уточняют: в норме сон взрослого человека должен продолжаться 7 - 8 часов.

Честность с оглядкой на часы

Выяснилось, что от хронотипа человека зависит и его морально-этическое поведение! Жаворонки, то есть люди, которые рано ложатся и рано встают, максимально честно ведут себя в первой половине дня. Чем ближе ночь, тем проще им соврать. Ну а совы (те, что поздно засыпают и поздно встают) более этичны и морально устойчивы именно по вечерам. Предупрежден - значит вооружен. Кстати, имейте в виду, что сов в мире все-таки больше. А вот когда врут голуби (люди, которые могут подстроиться под любой ритм) - загадка!

Большая чистка

Английские ученые, которые работают в Рочестерском медицинском центре, уверяют: чем глубже и крепче сон, тем лучше организм в целом и мозг в частности избавляются от токсинов. Тех самых, избыток которых приводит, например, к проблемам с памятью, старческому слабоумию и болезни Альцгеймера.

ВАЖНО!

Повышайте влажность

Что еще поможет высыпаться

Чтобы хорошо спать, влажность в комнате должна составлять 50%. Но если в квартире включены батареи, то, скорее всего, она всего 20 - 30%. Хотите улучшить сон? Купите обычный увлажнитель!

Не пейте чай, кофе и другие тонизирующие напитки после 14 часов.

Если не можете засыпать в одно и то же время (что очень полезно), постарайтесь хотя бы в одно и то же время вставать. Это правило касается и выходных. И да, вы все правильно поняли: отсыпаться вредно. Вы создаете организму лишнюю нагрузку, схожую с длительным перелетом и чреватую джетлагом, уверяют ученые из Колорадо.

Обязательно гуляйте на свежем воздухе. Хотя бы полчаса в день. Прогулка даже полезнее, чем активные занятия спортом, фитнес в спортзале. Хотя 30-минутные упражнения высокой интенсивности, выполняемые ранним вечером (но не позже, чем за три часа до ночного отдыха), не оказывают негативного влияния на сон.

Вывод: лучше всего заниматься вечером на улице или с доступом к свежему воздуху. Например, с распахнутым окном.

Самое большое зло - включенный телевизор рядом с кроватью.

Врачи намекают: в спальне надо только спать! Ну и еще любовью заниматься. Это не запрещается, а наоборот, улучшает сон.